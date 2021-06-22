Итоги заключительного тура ЕВРО-2020 в группе С: результаты и таблицы

События в группе "С" развивались по сценарию квартетов "А" и "В" – ярко выраженный лидер и "остальные" команды, борющиеся за путевки в плей-офф. Если в группах "А" и "В" такими сборными стали Италия и Бельгия, одержавшие по три победы, то Нидерландам не было равных в квартете "С".

Нидерланды

Перед началом ЕВРО к подопечным Франка де Бура относились с уважением, но не совсем серьезно. По мнению многих специалистов Роналд Куман, который возглавлял "оранжевых" до де Бура, смотрелся куда гармоничней на посту главного тренера национальной команды. Матчи, проведенные Нидерландами до ЧЕ, это в какой-то степени подтверждали (поражение от Турции 2:4 в отборе на ЧМ-2022 и ничья 2:2 с Шотландией в тест-матче).

Но уже на самом турнире все резко поменялось. Нидерланды позволили себе расслабиться лишь на 10 минут в концовке первого матча против Украины (3:2). Хозяева уверенно выигрывали 2:0 и подумали, что игра сделана. В результате Яромоленко забил на 75 минуте, а Яремчук сравнял счет на 79-й. О силе команды говори тот факт, что два пропущенных гола не стали для "оранжевых" нокаутом. Хозяева нашли в себе силы продолжить атаковать и Дамфрис на 85 минуте принес победу Нидерландам.

В двух последовавших встречах Нидерланды ничего подобного себе уже не позволили. Австрия была обыграна 2:0, а Северная Македония 3:0. В каждом из матчей соперник нанес только по одному удару в створ ворот Стекеленбурга.

На ЕВРО-2020 есть более сильные сборные, чем Нидерланды. Те же итальянцы, бельгийцы, французы (несмотря на ничью 1:1 с Венгрией). Но вполне возможно, что это еще далеко не предел "оранжевых" и на пик формы де Бур выведет своих подопечных к матчам плей-офф.

Австрия и Украина

С самого начала было понятно, что Австрия и Украина будут бороться за второе место в группе. Это команды приблизительно одного уровня (23 и 24 места в рейтинге ФИФА). Эдакие крепкие середняки европейского футбола.

Как прогнозировали, так и получилось. Обе сборные уступили Нидерландам, обе обыграли явного аутсайдера Северную Македонию, а в очном противостоянии сильнее оказались австрийцы.

Перед началом заключительного матча группового этапа у команд было по три очка, но по дополнительным показателям подопечные Шевченко опережали соперника. Казалось, что ничья устроит всех. На этом заострили внимание даже букмекерские конторы, предлагавшие на подобный исход коэффициент 2. В большей степени ничья устраивала австрийцев. Дело в том, что команда со второго места в группе "С" в 1/8 финала выходила на Италию. Согласитесь, не самая радужная перспектива. С другой стороны – поражение оставляло любую из сборных с тремя очками и достаточно призрачными перспективами на выход в плей-офф.

Австрийцы выбрали меньшее из двух зол и предпочли с достоинством вылететь от Италии, чем вообще не попасть в плей-офф. Подопечные Франко Фода победили с минимальным счетом 1:0, а Украина теперь рискует не попасть в 1/8 финала.

Северная Македония

Северная Македония, ожидаемо, оказалась самым слабым звеном в группе "С". Три поражения и два забитых мяча. Но давайте посмотрим на это с другой стороны. "Красные львы" впервые в истории пробились на крупный футбольный турнир и выступили чуть лучше, чем умудренная опытом Турция. "Лунные звезды" тоже проиграли три матча, но забили на гол меньше. Как мне кажется, уже попав на ЕВРО, македонцы выжали максимум исходя из своих возможностей и состава.

Заключительный матч македонцев на ЕВРО, в первую очередь запомнился тем, что он стал последним в карьере для капитана команды 37-летнего Горана Пандева. Нападающий провел за национальную сборную 122 матча, что является рекордом. На 68 минуте матча Пандева заменили и игроки Северной Македонии прямо на поле устроили ему коридор почета.

© AP Photo / Olaf Kraak Футболисты Македонии провожают аплодисментами Горана Пандева

Можно было бы порассуждать на тему – а как бы выступила на ЕВРО сборная Грузии, которую в финале Лиги наций УЕФА македонцы и обыграли (1:0). Но лично мне делать этого не хочется. И матч 12 ноября, и выступление македонцев на ЕВРО – это уже история, которую не повернуть вспять. Обе сборные ждут новые цели и задачи. Смотреть надо в будущее, а посыпать голову пеплом, в данном случае, дело не благодарное.

Таблица результатов группы C после третьего тура

Место Сборная Игры Победы Ничьи Поражения Мячи Очки 1 Нидерланды 3 3 0 0 8:2 9 2 Австрия 3 2 0 1 4:3 6 3 Украина 3 1 0 2 4:5 3 4 Северная Македония 3 0 0 3 2:8 0

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