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Николоз Басилашвили

Лучший теннисист Грузии может пропустить "Уимблдон" из-за травмы

© AFP / CHRISTOF STACHE
Спорт
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Темы:
Грузинские теннисисты на международных турнирах (118)
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Из-за травмы он уже был вынужден сняться с турнира в Истборне (Великобритания), где был посеян под четвертым номером

ТБИЛИСИ, 22 июн – Sputnik. Сильнейший теннисист Грузии Николоз Басилашвили (28 номер в рейтинге АТР) может не сыграть на "Уимблдоне", стартующем 28 июня в Лондоне.

В полуфинале турнира в Галле, где Басилашвили уступил россиянину Андрею Рублеву в трех сетах – 1:6, 6:3, 3:6, грузинский теннисист получил повреждение, степень и серьезность которого пока не известны.

Теннисист Николоз Басилашвили
© AFP / WILLIAM WEST
Грузинский теннисист улучшил свои позиции в рейтинге АТР

Из-за травмы Басилашвили был вынужден сняться с турнира в Истборне (Великобритания), где он был посеян под четвертым номером.

Из-за пандемии COVID-19 в прошлом году "Уимблдон" не проводился, а в 2019 году Басилашвили завершил свое выступление на кортах всеанглийского лаун-теннисного клуба во втором круге, уступив британцу Даниэлю Эвансу 3:6, 2:6, 6:7. Это лучшее достижение Басилашвили на "Уимблдоне".

Нынешний сезон – один из лучших в карьере Басилашвили. 2021 год он начал на 40 позиции и поднялся уже на 12 строчек. Также на счету грузина два титула – в Дохе и в Катаре (оба турнира из серии АТР-250), а также два полуфинала – в Кальяри и в Галле.

Общее количество призовых, заработанных Басилашвили с начала года, почти 577 тысяч долларов США.

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Темы:
Грузинские теннисисты на международных турнирах (118)
Теги:
теннис, Уимблдон, Грузия, Николоз Басилашвили

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