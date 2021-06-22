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Коннер Франкамп

Питерский "Зенит" подписал контракт с баскетболистом сборной Грузии

© AP Photo / John Raoux
Спорт
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210622/252093352/Piterskiy-Zenit-podpisal-kontrakt-s-basketbolistom-sbornoy-Gruzii.html

Срок соглашения между 26-летним баскетболистом и "Зенитом" рассчитан на два года. Финансовая сторона сделки не разглашается

ТБИЛИСИ, 22 июн – Sputnik. Баскетбольный клуб "Зенит" подписал контракт с разыгрывающим защитником сборной Грузии Коннером Франкампом, говорится в сообщении на сайте питерской команды.

"Это подписание призвано укрепить позицию разыгрывающего. В прошедшем сезоне во время отсутствия на площадке Кевина Пангоса появлялись сложности при организации игры. Коннер Франкамп обладает всеми качествами, чтобы выступать на высоком уровне, и мы видим в нем большой потенциал", – сказал генеральный директор БК "Зенит" Александр Церковный, комментируя переход баскетболиста.

Сам Франкамп также не скрывает своих положительных эмоций в связи с переходом в клуб.

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© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
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"Честно скажу, что нахожусь в предвкушении. Ведь у меня появился шанс играть на высочайшем уровне – в Евролиге. У нас отличная команда, что очень важно для такого турнира. Знаю, что "Зенит" – очень уважаемая команда и отличная организация, что в прошедшем сезоне они вышли в плей-офф Евролиги. Я был польщен тем, что получил приглашение от такого клуба, и принял это предложение почти без раздумий", – приводит слова Франкампа пресс-служба "Зенита".

Франкамп получил грузинский паспорт в феврале текущего года и был вызван в состав национальной сборной Грузии на отборочные матчи Евробаскета-2022. К сожалению, в первой же игре против Сербии Франкамп получил серьезную травму и был вынужден пропустить порядка двух месяцев.

Прошедший сезон Франкамп провел в испанской "Мурсии" и стал пятым бомбардиром чемпионата. В 25 матчах за "Мурсию" баскетболист набирал 15,7 очков и отдавал 3,5 передачи в среднем за игру.

Теги:
баскетбол, Клуб "Зенит"

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