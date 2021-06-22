Грузинский сумоист опустился на несколько позиций в мировом рейтинге

Весеннее Нацу басё грузинский спортсмен завершил с отрицательным балансом – пять побед и 10 поражений

ТБИЛИСИ, 22 июн – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, опустился сразу на пять позиций в обновленном рейтинге сильнейших спортсменов (бандзукэ), опубликованном японской ассоциацией сумо.

В новом рейтинге Тотиносин назначен 12 маэгасирой Востока. Это стало следствием того, что весеннее Нацу басё Горгадзе завершил с отрицательным балансом – пять побед при 10 поражениях.

Следующий турнир на Кубок Императора пройдет в Нагоя с 4 по 18 июля.

33-летний Горгадзе является профессиональным сумоистом с 2006 года. В высшем дивизионе (макуути) Тотиносин выступает с 2008 года. За это время грузинский сумоист принял участие в 91 турнире на Кубок Императора, на одном из которых стал победителем (в январе 2018 года). После этого успеха, на протяжении семи басё Тотиносин выходил на дохё в ранге озэки.

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