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Сумоист Леван Горгадзе

Грузинский сумоист опустился на несколько позиций в мировом рейтинге

photo: Giorgi Margvelashvili / FB
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (285)
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Весеннее Нацу басё грузинский спортсмен завершил с отрицательным балансом – пять побед и 10 поражений

ТБИЛИСИ, 22 июн – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, опустился сразу на пять позиций в обновленном рейтинге сильнейших спортсменов (бандзукэ), опубликованном японской ассоциацией сумо.

Грузинский сумоист Леван Горгодзе (Тотиносин)
© photo: AFP 2020 / BRENDAN SMIALOWSKI
Грузинский сумоист завершил Нацу басё с отрицательным балансом

В новом рейтинге Тотиносин назначен 12 маэгасирой Востока. Это стало следствием того, что весеннее Нацу басё Горгадзе завершил с отрицательным балансом – пять побед при 10 поражениях.

Следующий турнир на Кубок Императора пройдет в Нагоя с 4 по 18 июля.

33-летний Горгадзе является профессиональным сумоистом с 2006 года. В высшем дивизионе (макуути) Тотиносин выступает с 2008 года. За это время грузинский сумоист принял участие в 91 турнире на Кубок Императора, на одном из которых стал победителем (в январе 2018 года). После этого успеха, на протяжении семи басё Тотиносин выходил на дохё в ранге озэки.

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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (285)

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