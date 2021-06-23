Сборные Англии, Хорватии и Чехии вышли из группы D в плей-офф ЕВРО-2020

В заключительном туре группы сборная Англии победила команду из Чехии, а шотландцы уступили футболистам Ховатии

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Футболисты сборной Англии обыграли команду Чехии в матче группового этапа чемпионата Европы.

Встреча заключительного третьего тура группы D, прошедшая во вторник в Лондоне, завершилась со счетом 1:0 в пользу англичан. Гол на 12-й минуте забил Рахим Стерлинг.

Сборная Хорватии по футболу в параллельном матче этой же группы одержала победу над командой Шотландии.

Встреча заключительного третьего тура группы D, прошедшая во вторник в Глазго, завершилась со счетом 3:1 в пользу хорватов. Голы у победителей забили Никола Влашич (17-я минута), Лука Модрич (62) и Иван Перишич (77). В составе шотландцев отличился Каллум Макгрегор (42).

Сборные Англии, Хорватии и Чехии вышли из группы D в 1/8 финала чемпионата Европы.

Таблица результатов группы D после третьего тура

Место Сборная Игры Победы Ничьи Поражения Мячи Очки 1 Англия 3 2 1 0 2:0 7 2 Хорватия 3 1 1 1 4:3 4 3 Чехия 3 1 1 1 3:2 4 4 Шотландия 3 0 0 3 1:5 1

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