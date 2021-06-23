01:51 23 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7545
  • 100 RUB4.3140
  • USD3.1566
Поиск
Слева направо: главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт и Харри Кейн (Англия) после поражения в матче за третье место

Сборные Англии, Хорватии и Чехии вышли из группы D в плей-офф ЕВРО-2020

© photo: Sputnik / Maxim Blinov
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (51)
11 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/17/252098254.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210623/252098289/Sbornye-Anglii-Khorvatii-i-Chekhii-vyshli-iz-gruppy-D-v-pley-off-EVRO-2020.html

В заключительном туре группы сборная Англии победила команду из Чехии, а шотландцы уступили футболистам Ховатии

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Футболисты сборной Англии обыграли команду Чехии в матче группового этапа чемпионата Европы.

Встреча заключительного третьего тура группы D, прошедшая во вторник в Лондоне, завершилась со счетом 1:0 в пользу англичан. Гол на 12-й минуте забил Рахим Стерлинг.

Сборная Хорватии по футболу в параллельном матче этой же группы одержала победу над командой Шотландии.

Встреча заключительного третьего тура группы D, прошедшая во вторник в Глазго, завершилась со счетом 3:1 в пользу хорватов. Голы у победителей забили Никола Влашич (17-я минута), Лука Модрич (62) и Иван Перишич (77). В составе шотландцев отличился Каллум Макгрегор (42).

Сборные Англии, Хорватии и Чехии вышли из группы D в 1/8 финала чемпионата Европы.

Таблица результатов группы D после третьего тура

Место Сборная Игры Победы Ничьи Поражения Мячи Очки
1 Англия 3 2 1 0 2:0 7
2 Хорватия 3 1 1 1 4:3 4
3 Чехия 3 1 1 1 3:2 4
4 Шотландия 3 0 0 3 1:5 1

 

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Чемпионат Европы 2020: где и когда пройдут матчи
© Sputnik
Чемпионат Европы 2020: где и когда пройдут матчи
Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (51)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Туристический сезон на Черном море в Аджарии - шоу воздушных змеев
Новый сезон отдыха на Черном море – как туристы развлекаются в Батуми
Как начиналась война: Беларусь первой приняла удар врага - видео
Как начиналась война: Беларусь первой приняла удар врага - видео
Численность населения в странах бывшего СССР
Численность населения в странах бывшего СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться