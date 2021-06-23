Сборные Англии, Хорватии и Чехии вышли из группы D в плей-офф ЕВРО-2020

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Футболисты сборной Англии обыграли команду Чехии в матче группового этапа чемпионата Европы.
Встреча заключительного третьего тура группы D, прошедшая во вторник в Лондоне, завершилась со счетом 1:0 в пользу англичан. Гол на 12-й минуте забил Рахим Стерлинг.
Сборная Хорватии по футболу в параллельном матче этой же группы одержала победу над командой Шотландии.
Встреча заключительного третьего тура группы D, прошедшая во вторник в Глазго, завершилась со счетом 3:1 в пользу хорватов. Голы у победителей забили Никола Влашич (17-я минута), Лука Модрич (62) и Иван Перишич (77). В составе шотландцев отличился Каллум Макгрегор (42).
Сборные Англии, Хорватии и Чехии вышли из группы D в 1/8 финала чемпионата Европы.
Таблица результатов группы D после третьего тура
|Место
|Сборная
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Англия
|3
|2
|1
|0
|2:0
|7
|2
|Хорватия
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|3
|Чехия
|3
|1
|1
|1
|3:2
|4
|4
|Шотландия
|3
|0
|0
|3
|1:5
|1
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