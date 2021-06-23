Итоги заключительного тура ЕВРО-2020 в группе D: результаты и таблицы

Группа "D" делегировала в плей-офф ЕВРО-2020 сразу трех представителей: Англию, Хорватию и Чехию. И если англичане и чехи гарантировали себе участие в 1/8 финала еще до начала третьего тура, то хорватам и шотландцам в очном противостоянии предстояло выяснить, кто пройдет дальше, а для кого ЕВРО закончится. Интересно, что в случае ничейного исхода обе сборные набирали по два очка и отправлялись домой. Но обо всем по порядку.

Англия

Только три сборные ЧЕ могут похвастаться "нулем" в графе пропущенные мячи. Это Италия, Швеция (правда пока после двух игр) и Англия. Родоначальники футбола начали турнир с минимальной победы над Хорватией (1:0), скатали унылые 0:0 с Шотландией (на двоих – два удара в створ) и завершили групповой турнир очередным минималистическим "шедевром" с Чехией – 1:0.

Семь очков, ноль пропущенных мячей, выход в плей-офф с первого места – Гарет Саутгейт выполнил промежуточную задачу на пять с плюсом. Но я уверен, болельщики "трех львов", наверняка хотели бы увидеть в исполнении своих любимцев чуть более яркий и зрелищный футбол. Полностью разделяю то мнение, что результат – превыше всего. В сборной Англии играют футболисты из топ-клубов. В прошедшем сезоне многим из них приходилось играть по два матча в неделю. Накопилась усталость, возрос риск получения травм и т. д. И все же – исключительно с эстетической точки зрения, футбол англичан оставляет желать лучшего. Уж слишком много прагматизма, но приносящего необходимый счет на табло.

Англия совершенно заслуженно вышла в плей-офф, где сыграет со второй командой из квартета "F". Это будет либо Германия, либо Франция, либо Португалия. Как говорится – выбирай не хочу. Кто знает, может быть во встрече именно с таким грозным соперником "трем львам" на помощь придет их прагматизм?

Чехия

Сборной Чехии откровенно повезло с календарем групповой стадии. В первом матче подопечные Ярослава Шилгавы встречались с Шотландией. Вывеска матча была многообещающей, но на деле оказалось, что "тартановая армия" сильна духом, но слабо подкована технически. А на одном желании на ЕВРО далеко не продвинешься. Вот шотландцы и получили 0:2, а чехи сделали весомую заявку на выход из группы.

Во второй игре чехам предстояло встретиться с вице-чемпионами мира, но постаревшими на три года вице-чемпионами мира. Чешская дружина со всей серьезностью подошла к матчу и даже вышла вперед после того, как Патрик Шик реализовал пенальти. Но "шашечные" тоже не лыком шиты. Во втором тайме усилиями Ивана Перишича хорваты счет сравняли, но на большее сил не хватило. Ничья 1:1 досрочно вывела сборную Чехии в плей-офф ЕВРО. Конечно, в матче с англичанами можно было постараться побороться за первую строчку, но нынешняя Чехия объективно слабее сборной Англии. Так что поражение 0:1 смотрится вполне закономерным.

Хорватия

Решение задачи выхода в плей-офф сборная Хорватия отложила на заключительный тур. Тому способствовали минимальное поражение от Англии (0:1) и ничья с Чехией (1:1). При этом стоит отметить, что завершись матч против Шотландии вничью, ЕВРО покинули бы обе команды, так как в их активе было бы всего по два очка. Ни в одной из предыдущих игр хорваты не показали ничего выдающегося. Но мастерства Модрича, Влашича, Перишича хватило для того, чтобы уверенно разобраться с Шотландией 3:1.

В 1/8 финала Хорватия встретится со вторым местом из группы "Е". Там ситуация настолько запутанная, что окончательная расстановка команд станет известна только после финального свистка. Но уже сейчас однозначно можно сказать, что кто бы ни занял вторую строчку в квартете "Е", этот соперник будет по зубам действующим вице-чемпионам мира. Ни Швеция, ни Словакия, ни Испания с Польшей не производят грозного впечатления. Особенно это относится к двум последним коллективам, которые явно не оправдывают ожиданий. Во всяком случае пока.

Шотландия

Для сборной Шотландии ЕВРО-2020 стал первым с 1996 года. Для "тартановой армии" путь на ЧЕ был, пожалуй, самым сложным. Оба матча плей-офф для шотландцев завершились сериями пенальти с Израилем и Сербией. Но подопечные Стива Кларка своего добились и попали на главный футбольный праздник Старого света.

В группе от шотландцев мало чего ожидали, понимая, что составить конкуренцию Англии и Хорватии будет чрезвычайно сложно. Команда ожидаемо заняла в группе "D" последнее место, проиграв все три матча и забив всего один гол хорватам. И все же шотландцы подарили своим болельщикам незабываемые эмоции, сыграв с Англией на "Уэмбли" вничью 0:0. И не важно, что Шотландия не смогла победить "трех львов". Важно, что она не проиграла.

Таблица результатов группы D после третьего тура

Место Сборная Игры Победы Ничьи Поражения Мячи Очки 1 Англия 3 2 1 0 2:0 7 2 Хорватия 3 1 1 1 4:3 4 3 Чехия 3 1 1 2 3:2 4 4 Шотландия 3 0 1 3 1:5 1

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