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Сборная Грузии завоевала еще три лицензии на Олимпийские игры в Токио

© photo: Sputnik / Александр Вильф
Спорт
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210623/252104091/Sbornaya-Gruzii-zavoevala-esche-tri-litsenzii-na-Olimpiyskie-igry-v-Tokio.html

В настоящее время у Грузии 22 лицензии для участия в Летних Олимпийских играх в Токио

ТБИЛИСИ, 23 июн – Sputnik. Сборная Грузии завоевала еще три лицензии на Летние Олимпийские игры в Токио, говорится в сообщении на сайте Национального олимпийского комитета Грузии.

Право учавствовать в Играх получили пловцы Мариам Имнадзе и Давид Абесадзе (оба выступают на дистанции 100 метров вольным стилем), а также сильнейший теннисист Грузии – Николоз Басилашвили.

Для Имнадзе и Абесадзе предстоящая Олимпиада станет первой в карьере, а для Басилашвили – второй. Правда, на Играх в Рио-де-Жанейро грузинский теннисист проиграл в первом же круге уругвайцу Пабло Куэвасу в трех сетах – 3:6, 7:6, 3:6.

Таким образом, на данный момент у Грузии 22 олимпийские лицензии:

Завоевавшие путевки ОИ в Токио грузинские спортсмены (на 23.06.2021)

Спортсмен Вид спорта
Нино Салуквадзе стрельба из пистолета
Сахил Алахвердов -52 кг, бокс
Эскерхан Мадиев -69 кг, бокс
Георгий Харабадзе -75 кг, бокс
Георгий Муджаридзе легкая атлетика, толкание ядра
Лаша Гелелаури легкая атлетика, тройной прыжок
Сандро Базадзе фехтование
Гогита Аркания карате, -84 кг
Рамаз Зоидзе -67 кг, греко-римская борьба
Лаша Гобадзе -87 кг, греко-римская борьба
Георгий Мелия -97 кг, греко-римская борьба
Якоб Каджая -130 кг, греко-римская борьба
Автандил Кенчадзе -74 кг, вольная борьба
Элизбар Одикадзе -97 кг, вольная борьба
Гено Петриашвили -125 кг, вольная борьба
Шота Мишвелидзе -61 кг, тяжелая атлетика
Гога Чхеидзе -67 кг, тяжелая атлетика
Антон Плесной -96 кг, тяжелая атлетика
Лаша Талахадзе +109 кг, тяжелая атлетика
Давид Абесадзе плавание, 100 м вольный стиль
Мариам Имнадзе плавание, 100 м вольный стиль
Николоз Басилашвили теннис

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро (2016) сборная Грузии была представлена 40 атлетами в 11 видах спорта.

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Теги:
Николоз Басилашвили, Олимпийские игры, НОК, Грузия

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