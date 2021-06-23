Сборная Грузии завоевала еще три лицензии на Олимпийские игры в Токио

В настоящее время у Грузии 22 лицензии для участия в Летних Олимпийских играх в Токио

ТБИЛИСИ, 23 июн – Sputnik. Сборная Грузии завоевала еще три лицензии на Летние Олимпийские игры в Токио, говорится в сообщении на сайте Национального олимпийского комитета Грузии.

Право учавствовать в Играх получили пловцы Мариам Имнадзе и Давид Абесадзе (оба выступают на дистанции 100 метров вольным стилем), а также сильнейший теннисист Грузии – Николоз Басилашвили.

Для Имнадзе и Абесадзе предстоящая Олимпиада станет первой в карьере, а для Басилашвили – второй. Правда, на Играх в Рио-де-Жанейро грузинский теннисист проиграл в первом же круге уругвайцу Пабло Куэвасу в трех сетах – 3:6, 7:6, 3:6.

Таким образом, на данный момент у Грузии 22 олимпийские лицензии:

Завоевавшие путевки ОИ в Токио грузинские спортсмены (на 23.06.2021)

Спортсмен Вид спорта Нино Салуквадзе стрельба из пистолета Сахил Алахвердов -52 кг, бокс Эскерхан Мадиев -69 кг, бокс Георгий Харабадзе -75 кг, бокс Георгий Муджаридзе легкая атлетика, толкание ядра Лаша Гелелаури легкая атлетика, тройной прыжок Сандро Базадзе фехтование Гогита Аркания карате, -84 кг Рамаз Зоидзе -67 кг, греко-римская борьба Лаша Гобадзе -87 кг, греко-римская борьба Георгий Мелия -97 кг, греко-римская борьба Якоб Каджая -130 кг, греко-римская борьба Автандил Кенчадзе -74 кг, вольная борьба Элизбар Одикадзе -97 кг, вольная борьба Гено Петриашвили -125 кг, вольная борьба Шота Мишвелидзе -61 кг, тяжелая атлетика Гога Чхеидзе -67 кг, тяжелая атлетика Антон Плесной -96 кг, тяжелая атлетика Лаша Талахадзе +109 кг, тяжелая атлетика Давид Абесадзе плавание, 100 м вольный стиль Мариам Имнадзе плавание, 100 м вольный стиль Николоз Басилашвили теннис

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро (2016) сборная Грузии была представлена 40 атлетами в 11 видах спорта.

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