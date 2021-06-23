Сборная Грузии завоевала еще три лицензии на Олимпийские игры в Токио

ТБИЛИСИ, 23 июн – Sputnik. Сборная Грузии завоевала еще три лицензии на Летние Олимпийские игры в Токио, говорится в сообщении на сайте Национального олимпийского комитета Грузии.
Право учавствовать в Играх получили пловцы Мариам Имнадзе и Давид Абесадзе (оба выступают на дистанции 100 метров вольным стилем), а также сильнейший теннисист Грузии – Николоз Басилашвили.
Для Имнадзе и Абесадзе предстоящая Олимпиада станет первой в карьере, а для Басилашвили – второй. Правда, на Играх в Рио-де-Жанейро грузинский теннисист проиграл в первом же круге уругвайцу Пабло Куэвасу в трех сетах – 3:6, 7:6, 3:6.
Таким образом, на данный момент у Грузии 22 олимпийские лицензии:
Завоевавшие путевки ОИ в Токио грузинские спортсмены (на 23.06.2021)
|Спортсмен
|Вид спорта
|Нино Салуквадзе
|стрельба из пистолета
|Сахил Алахвердов
|-52 кг, бокс
|Эскерхан Мадиев
|-69 кг, бокс
|Георгий Харабадзе
|-75 кг, бокс
|Георгий Муджаридзе
|легкая атлетика, толкание ядра
|Лаша Гелелаури
|легкая атлетика, тройной прыжок
|Сандро Базадзе
|фехтование
|Гогита Аркания
|карате, -84 кг
|Рамаз Зоидзе
|-67 кг, греко-римская борьба
|Лаша Гобадзе
|-87 кг, греко-римская борьба
|Георгий Мелия
|-97 кг, греко-римская борьба
|Якоб Каджая
|-130 кг, греко-римская борьба
|Автандил Кенчадзе
|-74 кг, вольная борьба
|Элизбар Одикадзе
|-97 кг, вольная борьба
|Гено Петриашвили
|-125 кг, вольная борьба
|Шота Мишвелидзе
|-61 кг, тяжелая атлетика
|Гога Чхеидзе
|-67 кг, тяжелая атлетика
|Антон Плесной
|-96 кг, тяжелая атлетика
|Лаша Талахадзе
|+109 кг, тяжелая атлетика
|Давид Абесадзе
|плавание, 100 м вольный стиль
|Мариам Имнадзе
|плавание, 100 м вольный стиль
|Николоз Басилашвили
|теннис
На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро (2016) сборная Грузии была представлена 40 атлетами в 11 видах спорта.
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