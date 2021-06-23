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Молодежная сборная Грузии по регби (U-20) против молодежной сборной Уругвая на международном товарищеском турнире в ЮАР

Молодежная сборная Грузии по регби уступила уругвайским сверстникам в тест-матче

photo: Georgian Rugby / FB
Спорт
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Темы:
Новости грузинского регби (194)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210623/252109464/Molodezhnaya-sbornaya-Gruzii-po-regbi-ustupila-urugvayskim-sverstnikam-v-test-matche.html

Это поражение стало для грузинских регбистов вторым на турнире: несколько дней назад команда крупно уступила молодежной сборной Аргентины

ТБИЛИСИ, 23 июн – Sputnik. Молодежная сборная Грузии по регби (U-20) проиграла уругвайским сверстникам 15:20 на международном товарищеском турнире в ЮАР.

Грузинские регбисты активно начали встречу и уже к 10 минуте выигрывали 7:0. Удачную попытку в зачетную зону соперника занес Александр Кунтелиа. Первая половина встречи завершилась со счетом 10:8 в пользу грузинской молодежки.

Молодежная сборная Грузии по регби
photo : Georgian Rugby / FB
Молодежная сборная Грузии по регби крупно проиграла Аргентине

После перерыва южноамериканцы перехватили инициативу и после 60 минуты организовали две удачные попытки (одну с реализацией). Счет стал 20:10. Единственное, чем смогли ответить младшие "лелос", попыткой Тамаза Джимшелеишвили на 75 минуте.

Это поражения стало для грузинских регбистов вторым на турнире. Несколько дней назад команда крупно уступила молодежной сборной Аргентины – 10:82.

Следующий матч на турнире грузинская сборная проведет 28 июня против ЮАР.

По регламенту турнира, команды, занявшие два первых места в группе, в очном противостоянии определят победителя, а две оставшиеся сборные сразятся за третье место.

Стоит также отметить, что 3 и 10 июля там же в ЮАР национальная сборная Грузии проведет два тест-матча против действующих чемпионов мира – Южной Африки.

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Темы:
Новости грузинского регби (194)
Теги:
регби

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