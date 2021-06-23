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Женская сборная Грузии по шахматам на чемпионате Европы

Бела Хотенашвили в третий раз стала чемпионкой Грузии по шахматам

photo: European Team Chess Championship 2017 / FB
Спорт
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210623/252109480/Bela-Khotenashvili-v-tretiy-raz-stala-chempionkoy-Gruzii-po-shakhmatam.html

Шахматистка получила право участия в индивидуальном чемпионате Европы, который пройдет в июле этого года в Румынии

ТБИЛИСИ, 23 июн – Sputnik. Бела Хотенашвили в третий раз в карьере стала чемпионкой Грузии по шахматам.

В турнире, проходившем по круговой системе в девять туров, Хотенашвили набрала 6,5 очка, одержав пять побед при трех ничьих и одном поражении.

Нана Дзагнидзе (Грузия) во время шахматного турнира претенденток в Казани
© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid
Грузинская шахматистка не сыграет в турнире претендентов за звание чемпионки мира

Впервые Хотенашвили стала чемпионкой Грузии в 2012 году и повторила свое достижение пять лет спустя.

Вице-чемпином Грузии стала Мери Арабидзе (6 баллов), а бронзовым призером Нино Бациашвили (5,5 балла).

Стоит отметить, что все три шахматистки получили право участия в индивидуальном чемпионате Европы, который пройдет в июле этого года в Румынии.

Чемпионат Грузии по шахматам среди женщин проводился в 78 раз.

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Теги:
Грузия, шахматы

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