Бела Хотенашвили в третий раз стала чемпионкой Грузии по шахматам

Шахматистка получила право участия в индивидуальном чемпионате Европы, который пройдет в июле этого года в Румынии

ТБИЛИСИ, 23 июн – Sputnik. Бела Хотенашвили в третий раз в карьере стала чемпионкой Грузии по шахматам.

В турнире, проходившем по круговой системе в девять туров, Хотенашвили набрала 6,5 очка, одержав пять побед при трех ничьих и одном поражении.

Впервые Хотенашвили стала чемпионкой Грузии в 2012 году и повторила свое достижение пять лет спустя.

Вице-чемпином Грузии стала Мери Арабидзе (6 баллов), а бронзовым призером Нино Бациашвили (5,5 балла).

Стоит отметить, что все три шахматистки получили право участия в индивидуальном чемпионате Европы, который пройдет в июле этого года в Румынии.

Чемпионат Грузии по шахматам среди женщин проводился в 78 раз.

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