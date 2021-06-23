Сборные Швеции и Испании вышли в плей-офф ЕВРО-2020 из группы Е

В заключительном туре в группе сборная Швеции победила команду из Польши, а словаки уступили футболистам Испании

ТБИЛИСИ, 23 июн – Sputnik. В заключительном туре в квартете "Е" сборная Швеции обыграла Польшу со счетом 3:2, а Испания разгромила Словакию 5:0.

В составе сборной Швеции дублем отметился Эмиль Форсберг, выступающий за "РБ Лейпциг", а у поляков также два мяча забил нападающий мюнхенской "Баварии" - Роберт Левандовский. Победный гол в составе шведской команды, в уже компенсированное арбитром время, забил полузащитник "Краснодара" - Виктор Клаэссон.

© photo: Sputnik / Alexey Danichev Футбол. ЧЕ-2020. Матч Швеция - Польша

Что касается сборной Испании, то за "фурию роха" забивали Аймерик Лапорт, Пабло Сарабия и Ферран Торрес. Еще два мяча словаки забили в свои ворота.

Таким образом, Швеция набрала семь очков и заняла в группе первое место, а испанцы с пятью баллами вышли на второе место. Словакия и Польша покидают ЕВРО.

© AP Photo / David Ramos Матч между сборными Испании и Словакии в рамках Лиги Европы 2020

Стоит также отметить, что разгромное поражение Словакии помогло Украине занять место в плей-офф турнира как одной из четырех лучших команд, занявших третье место в своей группе. Разница забитых и пропущенных мячей у Украины 4:5, а у Словакии – 2:7.

Таблица результатов группы E после третьего тура

Место Сборная Игры Победы Ничьи Поражения Мячи Очки 1 Швеция 3 2 1 0 4:2 7 2 Испания 3 1 2 0 6:1 5 3 Словакия 3 1 0 2 2:7 3 4 Польша 3 0 1 3 4:6 1

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