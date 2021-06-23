Сборные Швеции и Испании вышли в плей-офф ЕВРО-2020 из группы Е

ТБИЛИСИ, 23 июн – Sputnik. В заключительном туре в квартете "Е" сборная Швеции обыграла Польшу со счетом 3:2, а Испания разгромила Словакию 5:0.
В составе сборной Швеции дублем отметился Эмиль Форсберг, выступающий за "РБ Лейпциг", а у поляков также два мяча забил нападающий мюнхенской "Баварии" - Роберт Левандовский. Победный гол в составе шведской команды, в уже компенсированное арбитром время, забил полузащитник "Краснодара" - Виктор Клаэссон.
Что касается сборной Испании, то за "фурию роха" забивали Аймерик Лапорт, Пабло Сарабия и Ферран Торрес. Еще два мяча словаки забили в свои ворота.
Таким образом, Швеция набрала семь очков и заняла в группе первое место, а испанцы с пятью баллами вышли на второе место. Словакия и Польша покидают ЕВРО.
Стоит также отметить, что разгромное поражение Словакии помогло Украине занять место в плей-офф турнира как одной из четырех лучших команд, занявших третье место в своей группе. Разница забитых и пропущенных мячей у Украины 4:5, а у Словакии – 2:7.
Таблица результатов группы E после третьего тура
|Место
|Сборная
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|2
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6:1
|5
|3
|Словакия
|3
|1
|0
|2
|2:7
|3
|4
|Польша
|3
|0
|1
|3
|4:6
|1
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