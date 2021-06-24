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Футбол. Отборочный матч Евро-2020. Эстония - Германия

Сборные Франции, Германии и Португалии вышли в плей-офф ЕВРО-2020 из группы F

© photo: Sputnik / Mikhail Kireev
Спорт
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Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (54)
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В 1/8 финала сборная Германии сыграет с Англией в Лондоне, Франция со Швейцарией, а Португалия с Бельгией

ТБИЛИСИ, 24 июн – Sputnik. Оба матча третьего тура в группе "F" завершились вничью. Португалия сыграла с Францией 2:2, а Германия с таким же счетом завершила свою встречу с Венгрией.

Таким образом, Франция, набрав пять очков, заняла в квартете первое место. Со второй позиции в плей-офф вышла команда Германии (4 очка), а португальцы, которые также набрали четыре очка, но уступили немцам по личным встречам, заняли третье место.

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© photo: Sputnik / Alexey Danichev
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Любопытно, что матч между Португалией и Францией ознаменовался двумя дублями – Криштиану Роналду и Карима Бензема.

Стоит отметить, что теперь на счету Роналду 109 мячей за национальную сборную Португалии и он сравнялся с рекордом иранского форварда Али Даеи. Учитывая, что португальцы вышли в плей-офф, у Роналду есть шансы улучшить достижение уже на этом ЕВРО.

Что касается матча между Германией и Венгрией, то в нем чуть было не произошло сенсации. Венгры дважды вели в счете, но немецкие футболисты дважды возвращались в игру. Ничью сборной Германии принес Леон Горетцка, забивший на 84 минуте.

В 1/8 финала сборная Германии сыграет с Англией в Лондоне на "Уэмбли" (29 июня), Франция со Швейцарией в Бухаресте (28 июня), а Португалия с Бельгией в Севилье (27 июня).

Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (54)
Теги:
футбол, Португалия, Германия, Франция, Чемпионат Европы

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