Определились все участники плей-офф ЕВРО-2020

Первый раунд плей-офф чемпионата Европы по футболу стартует в субботу, 26 июня

ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Стали известны все пары соперников по 1/8 финала чемпионата Европы по футболу, который проходит в 11 городах, передает РИА Новости.

В среду завершился групповой этап ЕВРО-2020. 1/8 финала стартует 26 июня матчами Уэльс-Дания в Амстердаме и Италия-Австрия в Лондоне.

Остальные пары 1/8 финала чемпионата Европы выглядят следующим образом:

27 июня

Нидерланды-Чехия (Будапешт)

Бельгия-Португалия (Севилья)

28 июня

Хорватия-Испания (Копенгаген)

Франция-Швейцария (Бухарест)

29 июня

Англия-Германия (Лондон)

Швеция-Украина (Глазго).

Заключительный матч турнира, который примет Санкт-Петербург, пройдет 2 июля. Ранее в Северной столице России прошли шесть встреч группового этапа.

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