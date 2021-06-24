Определились все участники плей-офф ЕВРО-2020

ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Стали известны все пары соперников по 1/8 финала чемпионата Европы по футболу, который проходит в 11 городах, передает РИА Новости.
В среду завершился групповой этап ЕВРО-2020. 1/8 финала стартует 26 июня матчами Уэльс-Дания в Амстердаме и Италия-Австрия в Лондоне.
Остальные пары 1/8 финала чемпионата Европы выглядят следующим образом:
27 июня
Нидерланды-Чехия (Будапешт)
Бельгия-Португалия (Севилья)
28 июня
Хорватия-Испания (Копенгаген)
Франция-Швейцария (Бухарест)
29 июня
Англия-Германия (Лондон)
Швеция-Украина (Глазго).
Заключительный матч турнира, который примет Санкт-Петербург, пройдет 2 июля. Ранее в Северной столице России прошли шесть встреч группового этапа.
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