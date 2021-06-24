Итоги заключительного тура ЕВРО-2020 в группе E: результаты и таблицы

До начала турнира большинство специалистов считало, что Испания уверенно займет в группе "Е" первое место, а за вторую позицию борьба развернется между крепкими и добротными командами Швеции и Польши. Получилось несколько иначе.

Швеция

К очному противостоянию Испания и Швеция подошли с кадровыми проблемами. В составах обеих сборных несколько футболистов подхватили коронавирус. Однако это не помешало "фурии роха" доминировать во встрече. Испанцы владели мячом 75 (!) процентов времени (что является рекордом ЧЕ), сделали 954 (!) передачи, нанесли 17 ударов по воротам (против четырех у шведов), но подопечные Янне Андерссона выстояли. Матч завершился вничью 0:0 и выявил определенные проблемы Испании в завершающей стадии. При этом встреча наглядно продемонстрировала, что "сине-желтые" прекрасно умеют защищаться.

Правильность выбранной тактики была подтверждена в следующей игре против Словакии. Шведы отдали инициативу, но при этом не позволили словакам нанести ни одного удара в створ своих ворот. Сами же выждали удобный момент и на 77 минуте забили единственный гол в матче.

Перед заключительным матчем групповой стадии против Польши, сборная Швеции уже обеспечила себе выход в плей-офф. Оставалось узнать с какого места – разброс был от первой позиции до третьей. При этом полякам для продолжения борьбы нужна была только победа.

Сказать легко, сделать не так просто. По истечении часа игрового времени шведы выигрывали 2:0 благодаря дублю Эмиля Форсберга.

Интригу в матч вернул, пожалуй, лучший нападающий прошедшего европейского сезона – Роберт Левандовский. Форвард "Баварии" ответил своим дублем на 61 и 84 минутах. Но "дожать" шведов на кураже не получилось. Поляки, что вполне естественно, ринулись вперед, но были наказаны Виктором Клаэссоном. Нападающий "Краснодара" забил в компенсированное арбитром время и своим голом принес Швеции первое место в группе.

Испания

Луис Энрике любит, когда его команда безраздельно владеет мячом. Так было в игре против Швеции (75 процентов), против Польши (69 процентов) и против Словакии (62 процента). Сработало только в последнем матче, потому что в двух первых встречах "фурия роха" сыграла вничью – 0:0 со Швецией и 1:1 с Польшей.

После таких результатов испанцы имели все шансы не попасть в плей-офф. Правда, словаки оказались слишком слабы. "Соколы" проиграли 0:5, да еще и помогли подопечным Энрике двумя автоголами. Этот результат позволил не только Испании выйти в 1/8 финала со второго места в группе, но и протащил в плей-офф Украину из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Уж слишком много Словакия пропустила.

В 1/8 финала Испания сыграет с действующими вице-чемпионами мира – хорватами. Как мне кажется, если Энрике в корне не поменяет подход к своей тактике, предстоящая игра может стать для "фурии роха" последней на турнире.

Польша

Сборная Польши проиграла свое ЕВРО не в матче со Швецией (2:3), а в первой игре против Словакии (1:2). В какой-то степени полякам в той встрече не повезло – автогол Щенсного, удаление Крыховяка. Команду не спас даже гений Роберта Левандовского.

Честно говоря, даже не получается сформулировать, чего не хватило Польше на этом ЕВРО. Не в обиду будет сказано, но в плей-офф пробились некоторые сборные, которые на несколько порядков уступают "белым орлам" и по исполнительскому мастерству игроков, и по длине скамейки, и по опыту. Яркий и качественный футбол поляки показали только в заключительные полчаса матча со Швецией. Но этого не хватило для решения главной задачи – выхода в 1/8 финала.

Словакия

Вряд ли от Словакии ждали каких-то серьезных свершений. Уже само попадание на ЕВРО можно было считать большим успехом. Для "словацких соколов" это был второй ЧЕ. На прошлом, в 2016 году, команда вышла в 1/8 финала из группы с Уэльсом, Англией и Россией. Но тогда Словакия набрала четыре очка. Трех на этот раз не хватило.

Хотя, после сенсационной победы над Польшей 2:1, в сердцах болельщиков забрезжила надежда на продолжение банкета. Но счет, выставленный Швецией (1:0), и испанские чаевые (5:0) оставили Словакию за бортом ЕВРО.

Таблица результатов группы E после третьего тура

Место Сборная Игры Победы Ничьи Поражения Мячи Очки 1 Швеция 3 2 1 0 4:2 7 2 Испания 3 1 2 0 6:1 5 3 Словакия 3 1 0 2 2:7 3 4 Польша 3 0 1 2 4:6 1

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