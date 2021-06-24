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Грузинский дзюдоист Лухум Чхвимиани

Назван состав сборной Грузии по дзюдо на Олимпийских играх в Токио

photo: Georgian Judo Federation / FB
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (286)
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Сборная Грузии не сможет принять участие в командных соревнованиях, так как для этого было необходимо иметь в составе трех дзюдоисток

ТБИЛИСИ, 24 июн – Sputnik. Сборную Грузии по дзюдо на Олимпийских играх в Токио представят девять спортсменов, говорится в сообщении федерации дзюдо Грузии.

В Токио выступят семь мужчин, по одному представителю в каждой весовой категории, и две женщины.

Состав сборной Грузии по дзюдо на ОИ в Токио:

мужчины:

  • Лухум Чхвимиани (-60 кг)
  • Важа Маргвелашвили (-66 кг)
  • Лаша Шавдатуашвили (-73 кг)
  • Тато Григалашвили (-81 кг)
  • Лаша Бекаури (-90 кг)
  • Варлам Липартелиани (-100 кг)
  • Гурам Тушишвили (+100 кг)

женщины:

  • Татьяна Левицка-Шуквани (-52 кг)
  • Этери Липартелиани (-57 кг)

К сожалению, сборная Грузии не сможет принять участие в командных соревнованиях, так как для этого было необходимо иметь в составе трех дзюдоисток, а лицензию получили только две.

Стоит отметить, что для Лаши Шавдатуашвили и Варлама Липартелиани предстоящие ОИ станут третьими в карьере. Шавдатуашвили на Играх в Лондоне (2012) стал Олимпийским чемпионом, а четыре года спустя бронзовым призером. Липартелиани в Лондоне занял всего девятое место, а в Рио-де-Жанейро завоевал серебро.

На данный момент у сборной Грузии 31 олимпийская лицензия.

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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (286)
Теги:
Олимпийские игры, Федерация дзюдо Грузии, Грузия

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