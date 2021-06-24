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Тренировка сборной Грузии по регби

Главный тренер сборной Грузии по регби: "команда не в лучшей кондиции"

photo : courtesy of Georgian Rugby Union
Спорт
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Темы:
Новости грузинского регби (195)
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После игры с Нидерландами сборная отправляется в ЮАР, где проведет две встречи с действующими чемпионами мира

ТБИЛИСИ, 24 июн – Sputnik. Перед заключительным матчем чемпионата Европы по регби, который сборная Грузии проведет 26 июня против Нидерландов в Телави, главный тренер "лелос" Леван Маисашвили оценил готовность своих подопечных. Слова наставника сборной Грузии приводит Союза регби Грузии.

"Мы находимся на сборах уже две недели, и не могу сказать, что команда находится в оптимальных кондициях. Из-за травм мы потеряли нескольких ведущих игроков. Помимо этого, перед началом сборов у нескольких регбистов обнаружили COVID-19, и они проходят реабилитацию отдельно. Первую неделю мы тренировались, разбившись на группы, а сейчас приступили к командным тренировкам", - приводит слова Маисашвили пресс-служба Союза регби Грузии.

Главный тренер сборной Грузии по регби Леван Маисашвили на тренировке команды
Georgian Rugby / FB
Главный тренер сборной Грузии по регби Леван Маисашвили на тренировке команды

Стоит отметить, что данные сборы являются подготовительными не только к игре против Нидерландов, но и к трем предстоящим тест-матчам.

"После игры с Нидерландами мы отправляемся в ЮАР, где проведем две встречи с действующими чемпионами мира – 2 и 9 июля. После этого нас ждет игра с Шотландией в Тбилиси (17 июля). Впервые в истории грузинского регби мы проведем три тест-матча подряд против команд из элиты. Уверен, мы получим бесценный опыт. И, несмотря на сложный подготовительный процесс, надеемся показать достойный результат", - сказал один из лидеров сборной Грузии Васил Лобжанидзе.

Сборная Грузии по регби, архивное фото
© AFP / ANDY BUCHANAN
Сборная Грузии по регби сыграет в Телави против команды Нидерландов

Сборная Грузии в случае победы над Нидерландами официально станет чемпионом Европы нынешнего розыгрыша и завоюет трофей в 13 раз в истории.

В текущем розыгрыше чемпионата Европы, который растянулся из-за пандемии COVID-19, сборная Грузии выиграла все четыре матча, набрала 18 очков и единолично возглавляет турнирную таблицу. Математически обойти "лелос" может сборная России, которая провела два матча и набрала четыре очка. Это произойдет в том случае, если Грузия уступит Нидерландам, а Россия выиграет три оставшихся встречи с бонусными очками.

Сборная Грузии впервые проведет официальный матч в Телави. Это произойдет на "Кавкасиони регби арене", открытой в 2018 году, которая вмещает 2 244 зрителя.

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Темы:
Новости грузинского регби (195)
Теги:
Сборная Грузии по регби, Союз регби Грузии, регби, Грузия

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