Чем запомнился групповой этап ЕВРО-2020: факты и статистика

ТБИЛИСИ, 25 июн – Sputnik. Групповой этап ЕВРО-2020 пролетел как 17 мгновений лета. Было интересно, захватывающе, поучительно, но мало. В матчах групповой стадии есть своя прелесть, в играх плей-офф – своя.
Это, как два разных турнира. И если в первом у тебя еще есть право на ошибку, то во втором на первый план выходит прагматизм. Уж слишком высока цена вопроса. Но о плей-офф у нас еще будет время поговорить. Сейчас обратим наши взоры на интересные факты и статистику групповой стадии.
Начнем, пожалуй, с символической сборной, выбранной УЕФА и составленной по схеме 3-4-3.
вратарь: Джанлуиджи Доннарума (Италия).
защитники: Дензел Дамфрис (Нидерланды), Эмерик Ляпорт (Испания), Тома Менье (Бельгия).
полузащитники: Андрей Ярмоленко (Украина), Жоржиньо Вейналдум (Нидерланды), Джердан Шакири (Швейцария), Эмиль Форсберг (Швеция).
нападающие: Патрик Шик (Чехия), Криштиану Роналду (Португалия), Мемфис Депай (Нидерланды).
Что касается лучшего футболиста групповой стадии, то согласно Fedex Performance Zone УЕФА, им стал Криштиану Роналду. Хотя, даже без специсследований – это совершенно очевидный факт.
В первом же матче против Венгрии (3:0), Роналду установил сразу три рекорда: а) стал лучшим бомбардиром в истории ЕВРО; б) стал первым игроком, сыгравшим на пяти ЕВРО; в) стал лучшим по числу побед на ЕВРО.
Роналду забил в каждом из трех матчей группового этапа – по дублю Венгрии и Франции и гол Германии. На счету португальца уже 14 (!) голов на ЕВРО и пять на текущем турнире. Роналду, на данный момент, лучший бомбардир ЕВРО-2020, что в очередной раз подтверждает звание лучшего футболиста групповой стадии.В гонке бомбардиров Роналду преследуют сразу пять футболистов, забивших по три гола. Это Ромелу Лукаку (Бельгия), Патрик Шик (Чехия), Жоржиньо Вейналдум (Нидерланды), Эмиль Форсберг (Швеция) и Роберт Левандовский (Польша). Последний, правда, на цифре "3" и остановится, так как Польша покинула ЕВРО.
По шесть ударов в створ ворот у трех игроков: Роналду, Шика и Альваро Мораты. Вот только реализация у испанца ужасная – всего один забитый гол.
Нельзя не отметить и лучших распасовщиков турнира. По три голевые передачи у Пьер-Эмиль Хойберга (Дания) и Штефана Цубера (Швейцария). Любопытно, что Цубер сделал эдакий хет-трик голевых передач в матче против Турции (3:1).Больше всех сейвов совершил голкипер сборной Турции Угурджан Чакыр – 18. Однако, такой показатель "лунным звездам" не помог. Турки проиграли все три матча и отправились домой досматривать ЕВРО по ТВ.
Теперь от личных достижений перейдем к командным.
Лучше всех в обороне сыграли две сборные – Италия и Англия. Соперникам ни разу не удалось поразить ворота "скуадра адзурры" и "трех львов". Итальянцы позволили нанести только четыре удара в створ своих ворот, а англичане итого меньше – три.
Больше всех на турнире пропустили сборные Турции (8 голов) и России (7).
Что касается результативности, то здесь лидируют Нидерланды. "Оранжевые" забили восемь мячей на групповой стадии. Далее идут Италия, Бельгия и Португалия – по семь голов.Чаще других по воротам били датчане – 61 удар.
По владению мячом нет равных сборной Испании – 68,7 %. На втором месте Германия (61,3), а замыкают тройку лидеров Италия и Бельгия, которые в среднем владели мячом 57,7 процентов игрового времени.
Как мы видим, в основном по всем показателям лидируют сборные, считающиеся фаворитами ЕВРО. Удивление вызывает только отсутствие французов во всех этих статистических выкладках. Что же, осталось подождать совсем немного, чтобы узнать – продолжат ли фавориты также играть в матчах на выбывание.