Чем запомнился групповой этап ЕВРО-2020: факты и статистика

ТБИЛИСИ, 25 июн – Sputnik. Групповой этап ЕВРО-2020 пролетел как 17 мгновений лета. Было интересно, захватывающе, поучительно, но мало. В матчах групповой стадии есть своя прелесть, в играх плей-офф – своя.

Это, как два разных турнира. И если в первом у тебя еще есть право на ошибку, то во втором на первый план выходит прагматизм. Уж слишком высока цена вопроса. Но о плей-офф у нас еще будет время поговорить. Сейчас обратим наши взоры на интересные факты и статистику групповой стадии.

Начнем, пожалуй, с символической сборной, выбранной УЕФА и составленной по схеме 3-4-3.

вратарь: Джанлуиджи Доннарума (Италия).

защитники: Дензел Дамфрис (Нидерланды), Эмерик Ляпорт (Испания), Тома Менье (Бельгия).

полузащитники: Андрей Ярмоленко (Украина), Жоржиньо Вейналдум (Нидерланды), Джердан Шакири (Швейцария), Эмиль Форсберг (Швеция).

нападающие: Патрик Шик (Чехия), Криштиану Роналду (Португалия), Мемфис Депай (Нидерланды).

Что касается лучшего футболиста групповой стадии, то согласно Fedex Performance Zone УЕФА, им стал Криштиану Роналду. Хотя, даже без специсследований – это совершенно очевидный факт.

© REUTERS / ALEX PANTLING Криштиану Роналду

В первом же матче против Венгрии (3:0), Роналду установил сразу три рекорда: а) стал лучшим бомбардиром в истории ЕВРО; б) стал первым игроком, сыгравшим на пяти ЕВРО; в) стал лучшим по числу побед на ЕВРО.

Роналду забил в каждом из трех матчей группового этапа – по дублю Венгрии и Франции и гол Германии. На счету португальца уже 14 (!) голов на ЕВРО и пять на текущем турнире. Роналду, на данный момент, лучший бомбардир ЕВРО-2020, что в очередной раз подтверждает звание лучшего футболиста групповой стадии.

В гонке бомбардиров Роналду преследуют сразу пять футболистов, забивших по три гола. Это Ромелу Лукаку (Бельгия), Патрик Шик (Чехия), Жоржиньо Вейналдум (Нидерланды), Эмиль Форсберг (Швеция) и Роберт Левандовский (Польша). Последний, правда, на цифре "3" и остановится, так как Польша покинула ЕВРО.

По шесть ударов в створ ворот у трех игроков: Роналду, Шика и Альваро Мораты. Вот только реализация у испанца ужасная – всего один забитый гол.

Нельзя не отметить и лучших распасовщиков турнира. По три голевые передачи у Пьер-Эмиль Хойберга (Дания) и Штефана Цубера (Швейцария). Любопытно, что Цубер сделал эдакий хет-трик голевых передач в матче против Турции (3:1).

Больше всех сейвов совершил голкипер сборной Турции Угурджан Чакыр – 18. Однако, такой показатель "лунным звездам" не помог. Турки проиграли все три матча и отправились домой досматривать ЕВРО по ТВ.

Теперь от личных достижений перейдем к командным.

Лучше всех в обороне сыграли две сборные – Италия и Англия. Соперникам ни разу не удалось поразить ворота "скуадра адзурры" и "трех львов". Итальянцы позволили нанести только четыре удара в створ своих ворот, а англичане итого меньше – три.

Больше всех на турнире пропустили сборные Турции (8 голов) и России (7).

Что касается результативности, то здесь лидируют Нидерланды. "Оранжевые" забили восемь мячей на групповой стадии. Далее идут Италия, Бельгия и Португалия – по семь голов.

Чаще других по воротам били датчане – 61 удар.

По владению мячом нет равных сборной Испании – 68,7 %. На втором месте Германия (61,3), а замыкают тройку лидеров Италия и Бельгия, которые в среднем владели мячом 57,7 процентов игрового времени.

Как мы видим, в основном по всем показателям лидируют сборные, считающиеся фаворитами ЕВРО. Удивление вызывает только отсутствие французов во всех этих статистических выкладках. Что же, осталось подождать совсем немного, чтобы узнать – продолжат ли фавориты также играть в матчах на выбывание.