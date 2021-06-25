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Теннис. Уимблдон. Вид на Центральный корт

Интересная дуэль: Басилашвили vs Маррей уже в первом круге "Уимблдона"

© photo: Sputnik / Alexey Filippov
Спорт
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Темы:
Грузинские теннисисты на международных турнирах (119)
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На предстоящем турнире Басилашвили получил 24 номер посева, а Маррей, занимающий 119 место в рейтинге АТР, Wild card

ТБИЛИСИ, 25 июн – Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (28 номер в рейтинге АТР) в первом круге "Уимблдона" сыграет с двукратным победителем турнира британцем Энди Марреем.

На предстоящем турнире Басилашвили получил 24 номер посева, а Маррей, занимающий 119 место в рейтинге АТР, – Wild card.

Энди Маррей дважды становился победителем "Уимблдона" - в 2013 и 2016 годах. Выиграв турнир в 2013 году, Маррей стал первым британцем за последние 77 лет, которому удалось победить на кортах всеанглийского лаун-теннисного клуба.

Теннисист Николоз Басилашвили
© AFP / WILLIAM WEST
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Из-за пандемии COVID-19 в прошлом году "Уимблдон" не проводился, а в 2019 году Басилашвили завершил свое выступление на турнире во втором круге, уступив британцу Даниэлю Эвансу 3:6, 2:6, 6:7. Это лучшее достижение Басилашвили на "Уимблдоне".

Нынешний сезон – один из лучших в карьере Басилашвили. 2021 год он начал на 40 позиции и поднялся уже на 12 строчек. Также на счету грузина два титула – в Дохе и в Катаре (оба турнира из серии АТР-250), а также два полуфинала – в Кальяри и в Галле.

Матч между Басилашвили и Марреем пройдет 28 июня и начнется в 14:00 по тбилисскому времени.

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Темы:
Грузинские теннисисты на международных турнирах (119)
Теги:
Уимблдон, Николоз Басилашвили, теннис, Грузия

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