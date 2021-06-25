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Футбол. Футболист и футбольный мяч

Домашний матч еврокубка "Динамо" Брест проведет в Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Спорт
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210625/252129707/Domashniy-match-evrokubka-Dinamo-Brest-provedet-v-Gruzii.html

Решение о переносе встречи было принято УЕФА, но в Бресте надеются, что игра все же может состояться в городе над Бугом

ТБИЛИСИ, 25 июн – Sputnik. Футболисты брестского "Динамо" проведут домашний матч квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против чешской "Виктории" в Грузии, сообщает Sputnik Беларусь.

"Местом проведения номинально домашнего матча "Динамо-Брест" во втором квалификационном раунде Лиги Конференций УЕФА 2021/22 станет грузинский город Батуми. Решение о переносе встречи с Викторией на нейтральное поле принято УЕФА", - сообщили в брестском "Динамо".

ФК Динамо Тбилиси
photo: courtesy of FC DINAMO TBILISI / FB
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Игра состоится 29 июля. Болельщики на матч допущены не будут в соответствии с регламентом.

"Важно отметить, что в случае возобновления прямых чартеров европейских авиакомпаний в Беларусь УЕФА допускает проведение ответного матча в Бресте", - подчеркнули в клубе.

Первый матч брестчане проведут на выезде в Плзени (Чехия) 22 июля.

Ранее СМИ сообщали, что солигорский "Шахтер" проведет домашний поединок квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Лудогорца" в Белграде (Сербия). Причина переноса встреча такая же, как и в случае с "Динамо-Брест", – "закрытое" небо. Вместе с тем, накануне появилась информация о том, что "горняки" рассматривают вариант проведения матча в Калининграде (Россия).

Теги:
Беларусь, футбол, Грузия

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