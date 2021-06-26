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Мэр Рустави подарил лодку каноисту

Грузинский каноист завоевал золото чемпионата Европы

photo: Rustavi City Hall / FB
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (287)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210626/252135941/Gruzinskiy-kanoist-zavoeval-zoloto-chempionata-Evropy.html

Семнадцатилетний Цивцивадзе заявил о себе еще в прошлом году, когда выиграл в Венгрии две дистанции (500 и 1 000 метров) на турнире "Олимпийские надежды"

ТБИЛИСИ, 26 июн – Sputnik. Грузинский каноист Александр Цивцивадзе стал победителем молодежного чемпионата Европы, проходящего в эти дни в польском городе Познань.

Мэр Рустави подарил лодку каноисту
photo: Rustavi City Hall / FB
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Цивцивадзе не было равных на дистанции 1 000 метров в классе С1. Результат победителя составил 4 минуты 1 секунду и 093 тысячных секунды. Занявшего второе место россиянина Максима Каратаева грузинский спортсмен опередил на 1,420 секунды. Бронзовым призером соревнований стал Йонас Боэттингер из Германии.

Семнадцатилетний Цивцивадзе заявил о себе еще в прошлом году, когда выиграл в Венгрии две дистанции (500 и 1 000 метров) на турнире "Олимпийские надежды".

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (287)

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