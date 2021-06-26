Сборная Грузии по регби разгромила Нидерланды в Телави

После победы над Нидерландами сборная Грузии официально стала победителем нынешнего чемпионата Европы

ТБИЛИСИ, 26 июн – Sputnik. Национальная сборная Грузии по регби разгромила в Телави команду Нидерландов 48:15 в своем заключительном матче чемпионата Европы и официально оформила победу на турнире.

Подопечные Левана Маисашвили занесли в зачетную зону соперника восемь удачных попыток. Хет-трик на свой счет записал Давид Ниниашвили, а дублем отметился Ака Табуцадзе. Помимо восьми попыток хозяева точно выполнили четыре реализации – Тедо Абжандадзе (56) и Георгий Бабунашвили (62, 67, 71).

После победы над Нидерландами сборная Грузии официально стала победителем нынешнего чемпионата Европы. Для "лелос" это четвертый успех подряд и 13 в истории турнира.

После небольшого отдыха сборная Грузии продолжит готовиться к летним тест-матчам. 2 и 9 июля "лелос" сыграют в ЮАР с действующими чемпионами мира, а 17 июля в Тбилиси примут команду Шотландии.

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