Сборная Грузии по водному поло стартовала с победы в Суперфинале мужской Мировой лиги

Лучшим игроком матча был признан Андреа Битадзе, забросивший четыре мяча в ворота соперника

ТБИЛИСИ, 26 июн – Sputnik. В первом матче Суперфинала мужской Мировой лиги по водному поло, который стартовал в Тбилиси, сборная Грузии обыграла Японию со счетом 13:12 (3:3, 4:2, 5:6, 1:1).

Решающим в матче оказался второй игровой отрезок, который грузинские ватерполисты выиграли со счетом 4:2. В заключительной десятиминутке японцы смотрелись очень мощно, но выше всяких похвал сыграл голкипер хозяев Ираклий Размадзе.

Лучшим игроком матча был признан Андреа Битадзе, забросивший четыре мяча в ворота соперника. Такое же количество голов на счету японца Фабио Баральди.

В этой же группе "В" сборная Черногории уверенно обыграла команду США 10:6.

Следующий матч на турнире сборная Грузии проведет 27 июня против Черногории.

В матчах группы "А" сборная Греции обыграла Францию 10:8, а Италия не оставила шансов Казахстану, победив 17:11.

Согласно регламенту соревнований, в ¼ финала выйдут все сборные, которые будут распределены в плей-офф в соответствии с местами, занятыми в группах.

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