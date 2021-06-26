22:36 26 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7601
  • 100 RUB4.3639
  • USD3.1489
Поиск
Сборная Грузии по водному поло

Сборная Грузии по водному поло стартовала с победы в Суперфинале мужской Мировой лиги

photo: WPC Dinamo Tbilisi / FB
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (288)
46 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/11/250367109.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210626/252137189/Sbornaya-Gruzii-po-vodnomu-polo-startovala-s-pobedy-v-Superfinale-muzhskoy-Mirovoy-ligi.html

Лучшим игроком матча был признан Андреа Битадзе, забросивший четыре мяча в ворота соперника

ТБИЛИСИ, 26 июн – Sputnik. В первом матче Суперфинала мужской Мировой лиги по водному поло, который стартовал в Тбилиси, сборная Грузии обыграла Японию со счетом 13:12 (3:3, 4:2, 5:6, 1:1).

Решающим в матче оказался второй игровой отрезок, который грузинские ватерполисты выиграли со счетом 4:2. В заключительной десятиминутке японцы смотрелись очень мощно, но выше всяких похвал сыграл голкипер хозяев Ираклий Размадзе.

Игрок сборной Грузии по водному поло Михаил Багатуриа
© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid
Тбилиси примет Суперфинал мужской ватерпольной Мировой Лиги

Лучшим игроком матча был признан Андреа Битадзе, забросивший четыре мяча в ворота соперника. Такое же количество голов на счету японца Фабио Баральди.

В этой же группе "В" сборная Черногории уверенно обыграла команду США 10:6.

Следующий матч на турнире сборная Грузии проведет 27 июня против Черногории.

В матчах группы "А" сборная Греции обыграла Францию 10:8, а Италия не оставила шансов Казахстану, победив 17:11.

Согласно регламенту соревнований, в ¼ финала выйдут все сборные, которые будут распределены в плей-офф в соответствии с местами, занятыми в группах.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (288)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Пожарные и спасатели на месте бедствия. Обрушение жилого дома в Майами, США
Катастрофа в Майами - ужасные фото с места обрушения высотного жилого дома
Частный приют для собак в Тбилиси Тамаза Элизбарашвили прекращает работу - видео
Приют для собак Тамаза Элизбарашвили в Тбилиси прекращает работу – видео
Петров пост 2021: календарь питания
Петров пост 2021: календарь питания
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться