Сборная Грузии по регби в 13-й раз стала чемпионом Европы

Регбийная сборная Грузии в своем последнем матче чемпионата Европы 2021 года с бонусом обыграла Нидерланды - 48:15 , набрала 23 очка и стала уже теоретически недосягаемой для остальных участников первенства

Грузия в 13-й раз доказала, что во втором эшелоне европейского регби у нее просто-напросто нет конкурентов. Однако в закрытый клуб избранных "Лелос" по-прежнему никто не приглашает. Говорят, что грузины явно прогрессируют, что выглядят отнюдь не хуже и слабее определенных членов указанной элиты, но к себе не подпускают.

Согласитесь, история отношений "Шести Наций" и Грузии как две капли воды схожа с эпопеей "Грузия и Евросоюз" или "Грузия и НАТО". Похоже даже то, что в летних и осенних тестах Грузия все чаще встречается с великими мира сего, но на официальном уровне все остается на прежних позициях.

Простите автору этой колонки подобные параллели, но уж очень они напрашивались...

Но Бог с ней, с политикой. А тем временем "Борджгалоснеби" в субботу взорвали телавскую размеренность и уравновешенность. После смазанного, а точнее – проваленного первого тайма, во второй половине встречи грузины наконец заиграли и сумели показать кахетинцам настоящий регби во всей его красе.

Вне всякого сомнения, основная масса поклонников грузинского регби надеялась на что-то подобное 88 безответным очкам, как это было в последней очной встрече грузин с голландцами (в 2002 году).

Но на дворе 2021-й! Хоть разница в классе и бросалась в глаза, регби давно стал профессиональным во всем мире, и в составе сборной Нидерландов можно было отыскать игроков из французских и британских лиг.

Кроме того, Леван Маисашвили, гуру грузинских регбистов, заранее объявил о том, что рассматривает последний матч ЧЕ как репетицию ко встрече с чемпионом мира сборной ЮАР, которая состоится в Претории уже в пятницу, 2 июля.

Поэтому команда долго не могла найти свою игру, что-то постоянно мешало грузинской машине заработать по полной. То мяч выпадал из рук в самый неподходящий момент, то столбы нарушали (по мнению румынского рефери) правила игры, то закрывались глаза на нарушения со стороны заведомого аутсайдера.

Так или иначе, команду уровня сборной Нидерландов "Лелос" обязаны побеждать в ста случаях из ста возможных, при любом судействе, в любую погоду, в любое время суток и в любое время года.

Однако результата все не было! Уверен, многие занервничали, когда за 5 минут до перерыва гости отквитали одну попытку и вплотную приблизились в счете к грузинам – 10:8. Все затаили дыхание, когда нидерландцы пробивали реализацию, которую, кстати, промазали, и выдохнули с облегчением после "наглой" попытки Васила Лобжанидзе.

World Rugby Регби. Лидер молодежной сборной Грузии Васил Лобжанидзе

После энергичной атаки хозяев поля гости нарушили правила, но грузинская "девятка" не стал ждать розыгрыша, подхватил мяч и в привычной манере рванулся к зачетному полю Нидерландов. В таких ситуациях у обороняющихся практически нет шанса на спасение - взрывную энергию Васки на себе испытали те же шотландцы, и этим все сказано. Добавлю, что для Лобжанидзе это была десятая попытка в 58-м матче за сборную Грузии.

А его постоянный напарник по полузащите Тедо Абжандадзе сплоховал – не сумел реализовать ни одну из трех попыток в первом тайме. И в целом выглядел довольно инертно в предоставленное ему игровое время. Заменивший Тедо Гиорги Бабунашвили же, напротив, сразу же взял бразды правления игрой в свои руки и так и не выпустил их до финального свистка. И с подставки он пробивал гораздо продуктивнее - Абжандадзе забил 3 из 4-х реализаций, а Тедо сумел отличиться лишь раз из стольких же попыток.

Остается надеяться, что к матчу со "Спрингбокс" Абжандадзе всё же сумеет собраться, поскольку у Бабунашвили нет большого международного опыта, которым обладает Тедо, несмотря на гораздо более солидный возраст.

Все это касалось скрам-хава (Лобжанидзе) и флай-хавов (Абжандадзе-Бабунашвили). Еще одной важнейшей позицией является №8, где состоялся дебют Спандерашвили. В целом он выглядел неплохо, если закрыть глаза на бессмысленное нарушение правил и удаление сразу после того, как счет стал 10:8.

Ключевой фигурой является и хукер, но опытнейшие Джаба Брегвадзе и Шалва Мамукашвили в стандартных ситуациях слишком часто грешили неточностью, что обернулось проблемами в матче со слабыми Нидерландами, а с чемпионом мира это выльется в катастрофу.

Рождение звезды

И наконец, о самом приятном. Регбийной сборной, у которой нет классного фулбэка, замахиваться на высокие цели нет смысла. При всем уважении к Сосо Матиашвили и Лаше Хмаладзе (который, кстати, флай-хав и на позиции №15 играл лишь по просьбе Маисашвили), после субботнего матча можно сказать, что теперь у Грузии есть настоящий фулбэк!

Давид Ниниашвили рожден для игры в регби, причем именно на позиции последнего защитника. Этот 18-летний (!) парнишка занес три попытки! Помимо этого, гости дважды грубо сфолили на нем, и оба раза рефери колебался -удалить нидерландца на 10 минут или до конца встречи?

Все это - цифры, которые в конечном итоге и остаются в истории. Но очень сложно остаться безразличным видя то, что вытворял на поле этот юноша. Все три его попытки были хрестоматийными.

На 10-й минуте сборная Грузии прижала гостей к их зачетке и, взяв мяч из рака, решила атаковать на руках. Все шло по той логике, что последним пером стремительно раскрывавшегося веера должен был стать крайний "трешка" Ака Табуцадзе, но предпоследнее звено, этот самый Ниниашвили, видя свободного Табуцадзе, сымпровизировал, пошел на соперника сам и сумел приземлить мяч в зачетке!

Но оказалось, что Давит только лишь разминался перед собственным бенефисом. За несколько минут до конца матча он повторил фокус Лобжанидзе – не стал дожидаться розыгрыша мяча после нарушения правил гостями, подхватил "дыню", но до цели оставалось не 10 метров, как в случае Васки, а целых 70! Но кто не рискует, тот не пьет шампанского! Ниниашвили устроил виртуозный слалом сквозь нидерландскую зашиту и записал на свой счет блистательную попытку!

А когда стрелка регбийных часов завершила свой 80-й оборот и пошло т. н. покрасневшее время, Грузия выиграла коридор в глубине своей половины поля. Опять начал раскрываться веер грузинской атаки, и вновь предпоследним звеном оказался наш юный герой, который... что? Отгадали! подхватил мяч и со всех своих длинных ног рванулся к цели. Измученные быстрым как ветер грузином, нидерландцы даже и не подумали догонять разогнавшегося мальчика – 48:15!

Можно смело поздравлять грузинский регби с рождением звезды! У этого парня есть все, чтобы сделать себе супер-карьеру. Ведь на клубном уровне ему до сих пор не пришлось поиграть в Высшей лиге чемпионата Грузии – только в Региональной и Первой. Похоже, эту ступень он уже перескочил – ведь с августа Ниниашвили будет играть за французский "Лион" - прекрасный клуб из Топ 14!

И вкратце об остальных отличившихся: Табуцадзе-таки занес две попытки, и теперь на его счету 11 попыток в 12 играх! И еще по разу отметились форварды – сначала Гогичашвили из парижского "Расинг-92", а затем замок из "Орийака" Гиорги Джавахиа, который впервые занес попытку в форме цвета Саперави!

От регбийки перейдем к родине этого прекрасного вина – Кахети посчастливилось насладиться прекрасной игрой, и теперь все вместе ждем кахетинцев в сборной Грузии!