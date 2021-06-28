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Матч по футболу между сборными Португалии и Германии в рамках Чемпионата Европы 2020

Действующие чемпионы из Португалии покидают ЕВРО - Бельгия идет дальше

© REUTERS / MATTHIAS SCHRADER
Спорт
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Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (60)
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В ходе игры травмы получили лидеры бельгийцев - Кевин де Брейне и Эден Азар, смогут ли они помочь команде в матче с итальянцами пока не известно

ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Победитель чемпионата Европы по футболу 2016 года сборная Португалии завершила борьбу на ЕВРО-2020, уступив в 1/8 финала команде Бельгии.

Встреча в Севилье в воскресенье завершилась со счетом 1:0 в пользу бельгийцев. Ставший победным мяч на 42-й минуте забил Торган Азар.

Матч по футболу между сборными Чехии и Англии в рамках Чемпионата Еропы 2020
© REUTERS / CARL RECINE
Сенсация на ЕВРО-2020: сборная Чехии выбила фаворитов из Нидерландов из чемпионата

В ходе игры травмы получили лидеры бельгийцев - Кевин де Брейне и Эден Азар.

В четвертьфинале турнира сборная Бельгии 2 июля в Мюнхене сыграет с командой Италии.

Ранее сегодня сборная Чехии победила одних из фаворитов первенства - команду Нидерландов со счетом 2:1.

Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (60)
Теги:
Бельгия, Португалия, Чемпионат Европы, футбол

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