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Сборная Грузии по водному поло

Грузинские ватерполисты крупно проиграли Черногории в Тбилиси

photo: WPC Dinamo Tbilisi / FB
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (290)
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После двух туров Черногория возглавляет квартет "В", набрав шесть очков, у сборных Грузии и США по три балла

ТБИЛИСИ, 28 июн – Sputnik. Сборная Грузии по водному поло уступила команде Черногории 8:19 (2:8, 4:6, 1:3, 1:2) в Суперфинале мужской Мировой лиги, проходящем в эти дни в Тбилиси.

Черногорцы превзошли соперника во всех игровых отрезках. Судьба матча фактически была решена в стартовой десятиминутке, которую подопечные Владимира Гойковича выиграли со счетом 8:2.

Сборная Грузии по водному поло
photo: WPC Dinamo Tbilisi / FB
Сборная Грузии по водному поло стартовала с победы в Суперфинале мужской Мировой лиги

Самыми результативными игроками в составе победителей стали Александр Ивович и Душан Маткович, забросившие по четыре мяча. Что касается сборной Грузии, то лучшим игроком стал Ника Шушиашвили, на счету которого три гола.

Во втором матче группы "В" сборная США обыграла Японию со счетом 15:7.

После двух туров Черногория возглавляет квартет "В", набрав шесть очков. У сборных Грузии и США по три балла, но по дополнительным показателям американцы опережают хозяев турнира. 28 июня сборные Грузии и США в очном противостоянии решат судьбу второго места.

В матчах группы "А" Италия обыграла Грецию 11:8, а Франция взяла верх над Казахстаном 12:11.

Согласно регламенту турнира, в 1/4 финала выйдут все сборные, которые будут распределены в плей-офф в соответствии с местами, занятыми в группе.

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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (290)
Теги:
спорт, Грузия

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