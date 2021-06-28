Грузинские каноисты завоевали три медали на молодежном чемпионате Европы

Цивцивадзе (U-19) ставший несколько дней назад чемпионом Европы на дистанции 1 000 метров, добавил в свою копилку бронзу на дистанции 200 метров

ТБИЛИСИ, 28 июн – Sputnik. Каноисты сборной Грузии завоевали медали всех достоинств на юниорском и молодежном чемпионате Европы, завершившемся в польском городе Познань.

Александр Цивцивадзе (U-19) ставший несколько дней назад чемпионом Европы на дистанции 1 000 метров в классе С1, добавил в свою копилку бронзу на дистанции 200 метров.

Цивцивадзе преодолел дистанцию за 41,872 тысячных секунды, отстав от победителя на 432 тысячные секунды. Чемпионом Европы в этой дисциплине стал Александр Зубок (41,440) из Беларуси. Серебро у Григория Морякова (41,807) из России.

Также на пьедестал почета поднялась Мариам Кердикашвили, ставшая вице-чемпионкой Европы (U-23) на дистанции 200 метров. Результат грузинской каноистки 48,936 секунд. От победительницы, которой стала Дора Хораньи из Венгрии, Кердикашвили отстала на 18 сотых секунды.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.