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Соревнования по гребле на каноэ на озере в Аджарии

Грузинские каноисты завоевали три медали на молодежном чемпионате Европы

© Sputnik / Seyran Baroyan
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (290)
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Цивцивадзе (U-19) ставший несколько дней назад чемпионом Европы на дистанции 1 000 метров, добавил в свою копилку бронзу на дистанции 200 метров

ТБИЛИСИ, 28 июн – Sputnik. Каноисты сборной Грузии завоевали медали всех достоинств на юниорском и молодежном чемпионате Европы, завершившемся в польском городе Познань.

Александр Цивцивадзе (U-19) ставший несколько дней назад чемпионом Европы на дистанции 1 000 метров в классе С1, добавил в свою копилку бронзу на дистанции 200 метров.

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photo: Rustavi City Hall / FB
Грузинский каноист завоевал золото чемпионата Европы

Цивцивадзе преодолел дистанцию за 41,872 тысячных секунды, отстав от победителя на 432 тысячные секунды. Чемпионом Европы в этой дисциплине стал Александр Зубок (41,440) из Беларуси. Серебро у Григория Морякова (41,807) из России.

Также на пьедестал почета поднялась Мариам Кердикашвили, ставшая вице-чемпионкой Европы (U-23) на дистанции 200 метров. Результат грузинской каноистки 48,936 секунд. От победительницы, которой стала Дора Хораньи из Венгрии, Кердикашвили отстала на 18 сотых секунды.

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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (290)
Теги:
спорт, Грузия

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