Грузия завоевала 32 лицензии на Олимпиаду в Токио

Для гимнастки Саломе Пажава предстоящие Игры станут вторыми в карьере. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро она заняла итоговое 14 место среди 26 участниц

ТБИЛИСИ, 28 июн – Sputnik. Саломе Пажава примет участие в соревнованиях по художественной гимнастике – эта лицензия стала для сборной Грузии 32-й на Летние Олимпийские игры в Токио.

В олимпийском турнире примут участие 26 гимнасток. 16 из них получили лицензии по итогам ЧМ 2019 года, 3 – по итогам Кубка мира, 5 – на основе результатов на ЧЕ. Еще две лицензии выдаются хозяевами турнира и по личному приглашению.

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili Спортсменка Саломе Пажава ставит подпись под текстом Олимпийской присяги

Именно Пажава получила "хозяйскую" лицензию, так как две представительницы Японии уже квалифицировались на ОИ через ЧМ и Кубок мира.

Для Пажава предстоящие Игры станут вторыми в карьере. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро (2016) грузинская гимнастка заняла итоговое 14 место среди 26 участниц.

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