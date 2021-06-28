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Матч молодежных сборных Грузии и ЮАР по регби

Молодежная сборная Грузии по регби проиграла третий тест-матч подряд

photo : Georgian Rugby / FB
Спорт
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Темы:
Новости грузинского регби (199)
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В начале июля национальная сборная Грузии проведет в ЮАР два тест-матча против команды хозяев - действующих чемпионов мира

ТБИЛИСИ, 28 июн – Sputnik. Молодежная сборная Грузии по регби (U-20) проиграла южноафриканским сверстникам 0:42 на международном товарищеском турнире.

Регбисты африканской команды занесли в зачетную зону молодых "лелос" шесть удачных попыток. По дублю на свой счет записали Хенко ван Вайк и Джордж Крондж.

Сборная Грузии по регби в 13-й раз стала чемпионом Европы
photo: Georgian Rugby / FB
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Для сборной Грузии это поражение стало третьим на турнире. В первом матче наша "молодежка" уступила Аргентине (10:82), а затем Уругваю (15:20).

Согласно регламенту турнира, победитель определится в матче между командами, занявшими два первых места в группе. Молодежная сборная Грузии поборется за третье место с командой Уругвая. Эта встреча состоится 3 июля.

Стоит также отметить, что 2 и 9 июля там же в ЮАР национальная сборная Грузии проведет два тест-матча против команды хозяев - действующих чемпионов мира.

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Темы:
Новости грузинского регби (199)
Теги:
Товарищеский матч, Сборная Грузии по регби, регби, Грузия

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