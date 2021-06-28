Tbilisi Marathon 2021 в десятый раз пройдет в столице Грузии

ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Масштабный забег Tbilisimarathon, который состоится 26 сентября, в десятый раз соберет любителей бега в столице Грузии, сообщают организаторы в Facebook.

Маршрут забега традиционно пройдет по центральным улицам Тбилиси. Бегуны стартуют с территории у первой школы на проспекте Шота Руставели, сделают круг и финишируют там же. Мероприятие вновь будет благотворительным.

© Sputnik / Levan Avlabreli Тбилисский марафон

Для участия в марафоне свободно три тысячи мест. Что касается забегов, то на выбор - дистанция в 10 километров, полумарафон и детский забег. Желающие стать частью спортивного мероприятия должны обязательно пройти регистрацию онлайн.

Участие в марафоне всегда было платным. Стоимость регистрации забега до конца августа на дистанцию 10 километров составляет 25 лари (порядка 7,9 доллара), на дистанцию 21,1 километра – 30 лари (9,5 доллара). Стоимость регистрации забега с 2 сентября до конца регистрации - 10 километров — 35 лари (порядка 11,1 доллара), на дистанцию 21,1 километра – 40 лари (12,7 доллара). Для детей регистрация бесплатна.

Однако организаторы все же отмечают - учитывая ситуацию в Грузии и во всем мире, к сожалению, существует риск того, что мероприятие не состоится в случае обострения пандемической ситуации. В связи с этим поясняется: если марафон отменится по не зависящим от организаторов причинам, регистрационный взнос не будет возвращен, а вырученные средства будут перечислены бенефициару.

© Sputnik / Levan Avlabreli Тбилисский марафон

В прошлом году традиционный забег тбилисского марафона (Tbilisi Marathon) отменили из-за пандемии коронавируса, но он все же прошел в цифровом формате, где поучаствовать мог каждый желающий из любой точки мира. Участие стало возможно благодаря приложению Strava. Это одно из самых популярных спортивных приложений и фитнес-трекеров в мире, на платформу которого ежедневно загружается до 10 миллионов различных спортивных активностей. Это своего рода социальная сеть для спортсменов.

Согласно правилам марафона, спонсоры забега должны удвоить поступившую сумму и направить ее на помощь нуждающимся. Главным спонсором мероприятия вновь является компания Heidelbergcement.

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