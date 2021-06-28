Сборная Грузии по водному поло уступила команде США в Тбилиси

Во втором матче группы "В" сборная Черногории разгромила Японию 16:8 и заняла первое место в квартете

ТБИЛИСИ, 28 июн – Sputnik. Сборная Грузии по водному поло уступила команде США 9:13 (1:3, 2:5, 3:2, 3:3) в матче Суперфинала мужской Мировой лиги, проходящем в эти дни в Тбилиси.

Американцы уверенно провели две стартовые четверти, выиграв 8:3, и фактически предопределили исход противостояния.

После перерыва грузинские ватерполисты завладели инициативой, но, в конечном итоге, сумели отыграть только один мяч.

Самыми результативными игроками в составе победителей стали Хейнс Даубе и Макс Ирвинг, забросившие по три мяча. У сборной Грузии тремя голами отметился Марко Елача.

На игре присутствовала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Во втором матче группы "В" сборная Черногории разгромила Японию 16:8 и заняла первое место в квартете. Команда США набрала шесть очков и заняла второе место, а Грузия с тремя баллами на третьей позиции. Япония проиграла все три матча и замкнула группу "В".

В группе "А" Греция обыграла Казахстан 14:9, а матч между Италией и Францией будет сыгран позже, поэтому пока неизвестно, с кем сборная Грузии сыграет в плей-офф турнира.

Согласно регламенту турнира, в 1/4 финала выйдут все сборные, которые будут распределены в плей-офф в соответствии с местами, занятыми в группе.

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