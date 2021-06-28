23:11 28 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7601
  • 100 RUB4.3639
  • USD3.1489
Поиск
Флаги Грузии и США

Сборная Грузии по водному поло уступила команде США в Тбилиси

© Sputnik / Alex Tikhomirov
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (291)
40 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/1c/252155512.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210628/252155460/Sbornaya-Gruzii-po-vodnomu-polo-ustupila-komande-SShA-v-Tbilisi.html

Во втором матче группы "В" сборная Черногории разгромила Японию 16:8 и заняла первое место в квартете

ТБИЛИСИ, 28 июн – Sputnik. Сборная Грузии по водному поло уступила команде США 9:13 (1:3, 2:5, 3:2, 3:3) в матче Суперфинала мужской Мировой лиги, проходящем в эти дни в Тбилиси.

Американцы уверенно провели две стартовые четверти, выиграв 8:3, и фактически предопределили исход противостояния.

Сборная Грузии по водному поло
photo: WPC Dinamo Tbilisi / FB
Грузинские ватерполисты крупно проиграли Черногории в Тбилиси

После перерыва грузинские ватерполисты завладели инициативой, но, в конечном итоге, сумели отыграть только один мяч.

Самыми результативными игроками в составе победителей стали Хейнс Даубе и Макс Ирвинг, забросившие по три мяча. У сборной Грузии тремя голами отметился Марко Елача.

На игре присутствовала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Во втором матче группы "В" сборная Черногории разгромила Японию 16:8 и заняла первое место в квартете. Команда США набрала шесть очков и заняла второе место, а Грузия с тремя баллами на третьей позиции. Япония проиграла все три матча и замкнула группу "В".

В группе "А" Греция обыграла Казахстан 14:9, а матч между Италией и Францией будет сыгран позже, поэтому пока неизвестно, с кем сборная Грузии сыграет в плей-офф турнира.

Согласно регламенту турнира, в 1/4 финала выйдут все сборные, которые будут распределены в плей-офф в соответствии с местами, занятыми в группе.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (291)
Теги:
Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Тренировки на озере Нури по параканоэ
Изо всех сил: лица с ОВЗ решили научиться гребле в Батуми - фото
Этна вновь выбросил столбы лавы и пепла в небо над Катанией
Лава, пепел и дым над Катанией: проснулся крупнейший вулкан Европы - видео
Тбилиси и Батуми - как обстоят дела с недвижимостью
Тбилиси и Батуми - как обстоят дела с недвижимостью
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться