Очередная сенсация: сборная Швейцарии выбила из ЕВРО-2020 чемпионов мира - Францию

В четвертьфинале сборная Швейцарии в четверг в Санкт-Петербурге сыграет с командой Испании за выход в полуфинал

ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Действующий чемпион мира по футболу сборная Франции проиграла в серии пенальти команде Швейцарии в матче 1/8 финала ЕВРО-2020.

Основное и дополнительное время встречи, прошедшей в понедельник в Бухаресте, завершилось со счетом 3:3. На 15-й минуте швейцарцы вышли вперед, навес Стивена Цубера замкнул Харис Сеферович.

На 55-й минуте футболист сборной Швейцарии Рикардо Родригес не реализовал пенальти, назначенный за снос Цубера. Спустя две минуты (57) нападающий сборной Франции Карим Бензема сравнял счет, а еще через две минуты забил второй гол. Третий мяч в ворота швейцарцев отправил Поль Погба (75), но команде Владимира Петковича удалось отыграться - отличились Сеферович (81) и Марио Гавранович (90). В серии пенальти точнее были швейцарцы – 5:4.

Цубер на ЕВРО-2020 сделал четыре голевых передачи, кроме него ни одному игроку с 1980 года не удавалось подобное.

В четвертьфинале сборная Швейцарии 2 июля в Санкт-Петербурге сыграет с командой Испании.