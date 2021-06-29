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Футбол. ЧМ-2018. Джердан Шакири (Швейцария) в форме, пошитой в Грузии

Очередная сенсация: сборная Швейцарии выбила из ЕВРО-2020 чемпионов мира - Францию

© photo: Sputnik / Alexey Danichev
Спорт
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Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (62)
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В четвертьфинале сборная Швейцарии в четверг в Санкт-Петербурге сыграет с командой Испании за выход в полуфинал

ТБИЛИСИ, 29 июн — Sputnik. Действующий чемпион мира по футболу сборная Франции проиграла в серии пенальти команде Швейцарии в матче 1/8 финала ЕВРО-2020.

Основное и дополнительное время встречи, прошедшей в понедельник в Бухаресте, завершилось со счетом 3:3. На 15-й минуте швейцарцы вышли вперед, навес Стивена Цубера замкнул Харис Сеферович.

Футбол. ЕВРО 2020. Испания и Хорватия
© REUTERS / HANNAH MCKAY
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На 55-й минуте футболист сборной Швейцарии Рикардо Родригес не реализовал пенальти, назначенный за снос Цубера. Спустя две минуты (57) нападающий сборной Франции Карим Бензема сравнял счет, а еще через две минуты забил второй гол. Третий мяч в ворота швейцарцев отправил Поль Погба (75), но команде Владимира Петковича удалось отыграться - отличились Сеферович (81) и Марио Гавранович (90). В серии пенальти точнее были швейцарцы – 5:4.

Цубер на ЕВРО-2020 сделал четыре голевых передачи, кроме него ни одному игроку с 1980 года не удавалось подобное.

В четвертьфинале сборная Швейцарии 2 июля в Санкт-Петербурге сыграет с командой Испании.

Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (62)
Теги:
Швейцария, Франция, Чемпионат Европы, футбол

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