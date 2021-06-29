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Николоз Басилашвили

Сенсации не произошло – Басилашвили уступил Маррею на "Уимблдоне"

© AP Photo / Trevor Collens
Спорт
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Темы:
Грузинские теннисисты на международных турнирах (120)
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Несмотря на поражение в перовом же круге, Басилашвили заработал 10 рейтинговых очков и 48 тысяч фунтов стерлингов призовых

ТБИЛИСИ, 29 июн – Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (28 номер в рейтинге АТР) завершил свое выступление на "Уимблдоне" в первом же круге, уступив двукратному победителю турнира британцу Энди Маррею (119) в четырех сетах – 4:6, 3:6, 7:5, 3:6.

Первые два сета прошли в равной борьбе, но в каждой из партий Маррей сделал по одному брейку и обеспечил себе преимущество в два сета.

Теннисист Николоз Басилашвили
© AFP / WILLIAM WEST
Грузинский теннисист улучшил свои позиции в рейтинге АТР

Редко можно увидеть то, что происходило в третьей партии. Сначала Басилашвили проиграл подряд три свои подачи и Маррей повел со счетом 5:0. После этого настала очередь британца удивлять своих поклонников. Бывшая первая ракетка мира отдал четыре своих подачи подряд и позволил Басилашвили выиграть сет 7:5.

И все же грузину не удалось сделать камбек. В четвертом сете Басилашвили снова неуверенно выглядел на своей подаче, позволив Маррею сделать три брейка. Ответных подарков от британца не было, и победитель "Уимблдона" (2013, 2016) вышел во второй круг.

Несмотря на поражение в перовом же круге, Басилашвили заработал 10 рейтинговых очков и 48 тысяч фунтов стерлингов призовых.

Общий призовой фонд нынешнего "Уимблдона" составляет чуть больше 17 миллионов фунтов стерлингов, а действующим победителем является первая ракетка мира – серб Новак Джокович.

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Темы:
Грузинские теннисисты на международных турнирах (120)
Теги:
теннис, Николоз Басилашвили

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