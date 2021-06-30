Сборная Украины вырвала победу у Швеции в дополнительное время и вышла в 1/4 финала

В четвертьфинале, который пройдет в субботу, 3 июля в Риме, сборная Украины сыграет с командой Англии

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Сборная Украины вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу, победив в 1/8 финала команду Швеции.

Основное время встречи, прошедшей в Глазго, завершилось со счетом 1:1. В составе сборной Украины отличился Александр Зинченко (27-я минута), у шведов – Эмиль Форсберг (43).

В дополнительное время шведы на 98-й минуте остались в меньшинстве, красную карточку получил Маркус Даниэльссон. Победу украинцам в компенсированное ко второму дополнительному тайму время принес гол Артема Довбика.

В четвертьфинале, который пройдет 3 июля в Риме, украинцы сыграют против англичан.