Сборная Грузии по водному поло уступила Греции в Тбилиси

Грузия продолжит борьбу за пятое место и первым соперником грузинских ватерболистов станет сборная Казахстана

ТБИЛИСИ, 30 июн – Sputnik. Сборная Грузии по водному поло проиграла Греции 8:20 (1:5, 2:5, 1:6, 4:4) в 1/4 финала мужской Мировой лиги, проходящем в эти дни в Тбилиси.

Самым результативным игроком в составе победителей стал капитан команды Иоаннис Фунтулис, забросивший шесть мячей. Еще несколько ватерполистов сборной Греции отметились дублем.

Что касается грузинской команды, то по два мяча на свой счет записали Ника Шушиашвили, Марко Елача и Борис Вапенски.

Благодаря победе над сборной Грузии, Греция вышла в полуфинал турнира, где встретится с командой Черногории.

Во втором полуфинале сыграют сборные Италии и США.

Грузия продолжит борьбу за пятое место. Первым соперником подопечных Деяна Станоевича станет сборная Казахстана. Матч между командами состоится 30 июня.

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