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Сборная Грузии по водному поло

Сборная Грузии по водному поло уступила Греции в Тбилиси

photo : courtesy of Georgian Aquatic Sports Federation / FB
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (292)
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Sputnik Грузия
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Грузия продолжит борьбу за пятое место и первым соперником грузинских ватерболистов станет сборная Казахстана

ТБИЛИСИ, 30 июн – Sputnik. Сборная Грузии по водному поло проиграла Греции 8:20 (1:5, 2:5, 1:6, 4:4) в 1/4 финала мужской Мировой лиги, проходящем в эти дни в Тбилиси.

Самым результативным игроком в составе победителей стал капитан команды Иоаннис Фунтулис, забросивший шесть мячей. Еще несколько ватерполистов сборной Греции отметились дублем.

Флаги Грузии и США
© Sputnik / Alex Tikhomirov
Сборная Грузии по водному поло уступила команде США в Тбилиси

Что касается грузинской команды, то по два мяча на свой счет записали Ника Шушиашвили, Марко Елача и Борис Вапенски.

Благодаря победе над сборной Грузии, Греция вышла в полуфинал турнира, где встретится с командой Черногории.

Во втором полуфинале сыграют сборные Италии и США.

Грузия продолжит борьбу за пятое место. Первым соперником подопечных Деяна Станоевича станет сборная Казахстана. Матч между командами состоится 30 июня.

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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (292)
Теги:
спорт, Грузия

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