Сборную Грузии по регби протестирует чемпион мира

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия накануне первого из двух товарищеских матчей грузинских регбистов с действующими чемпионами мира анализирует шансы "Лелос" в предстоящих играх

Всего через 6 дней после очередного триумфа на европейской арене, 2 июля сборная Грузия по регби в Претории, на высоте 1339 метров над уровнем моря, на отличном регбийном стадионе "Лофтус Вестерло" в тестовом матче встретятся с сильнейшей командой планеты - национальной сборной ЮАР

Вообще-то, эта встреча должна была состояться еще год назад, но как многое другое, пондемия COVID-19 сорвала и этот матч, который для южноафриканцев должен был стать первым в статусе чемпионов мира.

Тогдашнее руководство Союза регби Грузии отлично поработало в процессе переговоров со "Спрингбокс", получив эту фантастическую возможность попробовать силы в матче с чемпионом мира, но по указанной причине шанс остался неиспользованным. Как известно, в ЮАР коронавирус полютовал с особой силой, что вылилось его южноафриканской мутацией.

Но руководители южноафриканского регби не забыли своего прошлогоднего слова и сделали все от них зависящее, чтобы отмененный год назад тест-матч был сыгран этим летом, причем они "удвоили ставку", предложив грузинам сразу две встречи, благо коронавирус начал сдавать свои позиции...

Что означает "Спрингбокс"

Спрингбок – южноафриканская антилопа, двоюродная сестра газели и сайгака. Это исключительно грациозное животное проживает в саваннах ЮАР, отличается выносливостью, может обходиться без воды месяцами! Спрингбоки одни из самых быстрых млекопитающих на нашей планете, уступающих в этом смысле разве что гепардам. Поэтому Команде ЮАР по регби-15 сам Бог велел взять себе прозвищем именно это слово – "Спрингбокс". Это прозвище регбисты Южной Африки получили в далеком 1906 году, и приблизительно с тех времен они являются одними из законодателей мод в этом виде спорта.

Уже в период организованного регби ЮАР пришлось довольно долго ждать, прежде чем взобраться на самую вершину. Лишь на третьем Кубке мира , в 1995 году, "Спрингбокс" сумели стать чемпионами. После этого они еще дважды становились сильнейшей командой планеты – в 2005-м и 2019-м годах, т. е. на VI и IX Кубках мира. Получается, что для каждого нового триумфа им необходимо 12 лет.

Так или иначе, сборная ЮАР вместе с Новой Зеландией самая титулованная команда планеты. Надеюсь, теперь читателю станет понятно, какая огромная ответственность лежит на плечах грузинских регбистов – быть первой сборной, с кем "Спрингбокс" сыграет официальный матч в ранге чемпионов мира.

Обостряет ситуацию тот факт, что против "Лелос" в стартовом составе сборной ЮАР будет 13 (!) чемпионов мира, а среди 8 запасных – еще пятеро из той самой победоносной команды! Вот с таким соперником предстоит сразиться нашим ребятам.

Травмы лидеров и шанс молодежи

Обязательно следует отметить, что в стане "Лелос" глубокий кадровый кризис. Игроков сборной преследуют травмы, причем за большинством из них следуют операции и длительные реабилитации.

По этой причине до сих пор не вошли в строй признанные лидеры грузинской команды Михеил Нариашвили, Бека Горгадзе, Отар Гиоргадзе, Григор Кердикошвили. Совсем недавно повреждения получили Лаша Джаиани, Гиорги Тхилаишвили, Сандро Тодуа, Лаша Хмаладзе, Сосо Матиашвили, готовившийся к дебюту в сборной Давит Месхи. Перед самым отъездом в ЮАР травму получил Михеил Гачечиладзе, находившийся в отличной форме. После тяжелой травмы так и не набрал форму очень важный для сборной Леван Чилачава, как и совсем молодой, но успевший закрепиться в команде Вано Каркадзе. Тамаз Мчедлидзе отсутствует в команде по семейным причинам...

Вот вам и целая независимая команда! Вот в таких условиях пришлось Левану Маисашвили готовить сборную к летнему сезону. Явно не позавидуешь.

У наставника "Лелос" оставался единственный выход - привлечение новых игроков. После продолжительной селекции Маисашвили дал шанс проявить себя многим молодым, и большая их часть оправдала доверие. Достаточно назвать самого юного из новеньких – 18-летний Давит Ниниашвили провел против сборной Нидерландов великолепный матч и приехал в ЮАР без конкурентов - в расширенном составе он единственный фулбэк.

В пятницу состоится дебют Луки Джапаридзе – 22-летнего столба из французского "Брива". И вообще, первая линия схватки состоит в большинстве своем из молодых игроков в возрасте 22-25 лет. Исключение составляет лишь опытный Ника Хатиашвили, а как известно, столбы достигают пика своих возможностей к 28-30годам. Именно с такими оппонентами предстоит сразиться юным грузинским дарованиям.

В остальных линиях у грузин похожая ситуация – сплав опыта и молодежи. В принципе, трудно не согласиться с главным тренером сборной Грузии Леваном Маисашвили, который задал риторический вопрос: "Где, как не в таких матчах грузинская молодежь должна набираться опыта для достойной конкуренции с лучшими игроками планеты уже непосредственно на Кубке мира?"

Леван прав, ведь раньше у сборной Грузии в год был один, в лучшем случае два тест-матча с представителями первого регбийного уровня, но прошлой осенью пандемия преподнесла грузинскому регби приятный сюрприз в виде Осеннего Кубка Наций, а текущим летом тестировать "Лелос" 2 и 9 июля будет чемпион мира сборная ЮАР, после чего, 17 июля тбилисская "Динамо Арена" примет матч Грузии с Шотландией. Остается только схватывать на лету и продолжать рост. Успехов нашим ребятам!

Начало первого матча в 21:00 по тбилисскому времени.

Состав сборной Грузии на первый матч со сборной ЮАР:

1. Гурам Гогичашвили ("Расинг-92"), 2. Джаба Брегвадзе ("Ажен"), 3. Гиорги Меликидзе ("Стад Франсе"), 4. Давид Гигаури ("Тарб"), 5. Котэ Микаутадзе ("Байон"), 6. Гиорги Цуцкиридзе ("Орийак"), 7. Бека Сагинадзе ("Лион"), 8. Торнике Джалагониа ("Биарриц"), 9. Васил Лобжанидзе ("Брив"), 10. Тедо Абжандадзе ("Брив"), 11. Демур Тапладзе ("Лело-Сарасенс"), 12. Мераб Шарикадзе (капитан, без клуба), 13. Гиорги Квеселадзе ("Глостер"), 14. Акаки Табуцадзе ("Лело-Сарасенс"), 15. Давит Ниниашвили ("Лион").

Запасные: 16. Гиорги Чкоидзе ("Локомотив-Пенза"), 17. Николоз Хатиашвили ("Хьюстон Сейбркэтс"), 18. Лука Джапаридзе ("Брив"), 19. Нодар Чеишвили ("Аиа"), 20. Гиорги Джавахиа ("Орийак"), 21. Гела Апрасидзе ("Монпелье"), 22. Гиорги Бабунашвили ("Аиа"), 23. Илиа Спандерашвили ("Локомотив-Пенза").