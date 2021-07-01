Грузинские ватерполисты заняли последнее место на турнире в Тбилиси

В матче за седьмое место грузинские ватерполисты турнира уступили сборной Франции и замкнули итоговую таблицу

ТБИЛИСИ, 1 июл – Sputnik. Сборная Грузии по водному поло заняла последнее восьмое место в Суперфинале мужской Мировой лиги, проходившем в Тбилиси.

В матче за седьмое место хозяева турнира уступили сборной Франции со счетом 5:10 (1:3, 1:3, 1:2, 2:2). В составе победителей самым результативным игроком стал Томас Верну, оформивший хет-трик.

Пятое место на турнире заняли ватерполисты Японии, обыгравшие Казахстан 17:10.

Бронзовые медали Мировой лиги между собой разыграют сборные Италии и Греции, а победитель турнира определится в противостоянии Черногории и США.

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