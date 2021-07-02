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Чемпионат Грузии по футболу. Динамо Тбилиси vs Динамо Батуми

Чемпионат Грузии по футболу – в дерби "Динамо" победил Батуми

FC Dinamo Batumi / FB / GEORGE ARJEVANIDZE
Спорт
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Темы:
Чемпионат Грузии по футболу (182)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210702/252189344/Chempionat-Gruzii-po-futbolu--v-derbi-Dinamo-pobedil-Batumi.html

Благодаря победе "Динамо" Батуми набрало 43 очка в 21 матче и на два балла опередило "Динамо" Тбилиси в турнирной таблице

ТБИЛИСИ, 2 июл – Sputnik. В центральном матче XXI тура Национальной лиги чемпионата Грузии по футболу динамовцы Тбилиси на своем поле уступили "Динамо" Батуми 1:2 и потеряли лидерство в турнирной таблице.

Хозяева очень уверено начали встречу и уже на 17 минуте вышли вперед. Отличился лучший бомбардир столичного клуба – Зоран Марушич. Еще до перерыва подопечные Кахи Цхададзе могли удвоить преимущество, но подвела реализация.

После перерыва Гия Гегучадзе провел ряд замен и "Динамо" Батуми заиграло гораздо активнее. Гости раз за разом создавали опасные моменты у ворот хозяев, но сравнять счет смогли только на 78 минуте после дальнего удара Ираклия Азарова.

Футболист Динамо Батуми
photo: FC Dinamo Batumi / FB
"Динамо" Батуми выиграло первую половину чемпионата Грузии по футболу

Победу черноморскому клубу на 90 минуте матча принес Джовиньо, точным ударом головы, после отличной подачи Георгия Наваловски.

Стоит отметить, что в нынешнем розыгрыше Национальной лиги "Динамо" Батуми в третий раз подряд побеждает столичный клуб. В первом и во втором круге подопечные Гегучадзе выиграли с одинаковым счетом 1:0, а сейчас 2:1.

Благодаря победе "Динамо" Батуми набрало 43 очка в 21 матче и на два балла опередило "Динамо" Тбилиси в турнирной таблице.

Тройку лидеров Национальной Лиги чемпионата Грузии по футболу замыкает "Дила" из Гори, отстающая от батумского клуба на восемь баллов.

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Темы:
Чемпионат Грузии по футболу (182)
Теги:
Грузия, ФК "Динамо" Батуми, ФК "Динамо" Тбилиси, Чемпионат Грузии по футболу, футбол

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