Чемпионат Грузии по футболу – в дерби "Динамо" победил Батуми

Благодаря победе "Динамо" Батуми набрало 43 очка в 21 матче и на два балла опередило "Динамо" Тбилиси в турнирной таблице

ТБИЛИСИ, 2 июл – Sputnik. В центральном матче XXI тура Национальной лиги чемпионата Грузии по футболу динамовцы Тбилиси на своем поле уступили "Динамо" Батуми 1:2 и потеряли лидерство в турнирной таблице.

Хозяева очень уверено начали встречу и уже на 17 минуте вышли вперед. Отличился лучший бомбардир столичного клуба – Зоран Марушич. Еще до перерыва подопечные Кахи Цхададзе могли удвоить преимущество, но подвела реализация.

После перерыва Гия Гегучадзе провел ряд замен и "Динамо" Батуми заиграло гораздо активнее. Гости раз за разом создавали опасные моменты у ворот хозяев, но сравнять счет смогли только на 78 минуте после дальнего удара Ираклия Азарова.

Победу черноморскому клубу на 90 минуте матча принес Джовиньо, точным ударом головы, после отличной подачи Георгия Наваловски.

Стоит отметить, что в нынешнем розыгрыше Национальной лиги "Динамо" Батуми в третий раз подряд побеждает столичный клуб. В первом и во втором круге подопечные Гегучадзе выиграли с одинаковым счетом 1:0, а сейчас 2:1.

Благодаря победе "Динамо" Батуми набрало 43 очка в 21 матче и на два балла опередило "Динамо" Тбилиси в турнирной таблице.

Тройку лидеров Национальной Лиги чемпионата Грузии по футболу замыкает "Дила" из Гори, отстающая от батумского клуба на восемь баллов.

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