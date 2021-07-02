Грузинская теннисистка сыграет в 1/16 на "Уимблдоне"

Калашникова и Грачева очень уверенно действовали на своей подаче, позволив соперницам сделать всего один брейк

ТБИЛИСИ, 2 июл – Sputnik. Теннисистка из Грузии Оксана Калашникова в паре с Варварой Грачевой вышла в 1/16 финала "Уимблдонского" турнира.

В матче первого круга российско-грузинский дуэт обыграл британскую пару Саманта Маррей - Нэйкта Бэйнс в двух сетах – 6:3, 6:4. Матч продолжался почти полтора часа.

Калашникова и Грачева очень уверенно действовали на своей подаче, позволив соперницам сделать всего один брейк. В свою очередь, Калашникова и Грачева трижды взяли подачу соперниц.

Во втором круге российско-грузинский дуэт встретится с парой Зарина Дияс (Казахстан) - Арина Родионова (Австралия).

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