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Грузинская теннисистка Оксана Калашникова

Грузинская теннисистка сыграет в 1/16 на "Уимблдоне"

Photo: courtesy of Oxana Kalashnikova
Спорт
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Темы:
Грузинские теннисисты на международных турнирах (121)
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Sputnik Грузия
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Калашникова и Грачева очень уверенно действовали на своей подаче, позволив соперницам сделать всего один брейк

ТБИЛИСИ, 2 июл – Sputnik. Теннисистка из Грузии Оксана Калашникова в паре с Варварой Грачевой вышла в 1/16 финала "Уимблдонского" турнира.

Николоз Басилашвили
© AP Photo / Trevor Collens
Сенсации не произошло – Басилашвили уступил Маррею на "Уимблдоне"

В матче первого круга российско-грузинский дуэт обыграл британскую пару Саманта Маррей - Нэйкта Бэйнс в двух сетах – 6:3, 6:4. Матч продолжался почти полтора часа.

Калашникова и Грачева очень уверенно действовали на своей подаче, позволив соперницам сделать всего один брейк. В свою очередь, Калашникова и Грачева трижды взяли подачу соперниц.

Во втором круге российско-грузинский дуэт встретится с парой Зарина Дияс (Казахстан) - Арина Родионова (Австралия).

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Темы:
Грузинские теннисисты на международных турнирах (121)
Теги:
Оксана Калашникова, Уимблдон, Грузия, теннис

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