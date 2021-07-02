Сборная Испании вышла в полуфинал ЕВРО-2020, победив швейцарцев в серии пенальти

Сборная Испании по футболу стала первым полуфиналистом чемпионата Европы и встретится с победителем пары Италия-Бельгия

ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Футболисты сборной Испании в Санкт-Петербурге обыграли в серии пенальти команду Швейцарии и стали первыми полуфиналистами чемпионата Европы.

Основное время матча, который прошел в Санкт-Петербурге в присутствии 24764 зрителей, завершилось со счетом 1:1. Оба мяча забили футболисты сборной Швейцарии - Денис Закария (8-я минута, автогол) и Джердан Шакири (68). На 77-й минуте красную карточку получил полузащитник сборной Швейцарии Ремо Фройлер.

© photo: Sputnik / Владимир Астапкович Игроки сборной Испании радуются победе в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу 2020

В дополнительное время голов не случилось, а в серии пенальти точнее оказались испанцы - 3:1.

В полуфинале сборная Испании сыграет с победителем матча Бельгия - Италия, который состоится в пятницу в Мюнхене.