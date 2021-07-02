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Сборные Грузии и ЮАР по регби

Грузинские регбисты крупно проиграли чемпионам мира в тест-матче в ЮАР

Georgian Rugby / FB
Спорт
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Темы:
Новости грузинского регби (201)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210702/252199220/Gruzinskie-regbisty-krupno-proigrali-chempionam-mira-v-test-matche-v-YuAR.html

Регбисты сборной Грузии убедительно начали встречу и большую часть первого тайма владели мячом и вели в счете, однако в дальнейшем опыт южноафриканцев сказался

ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Сборная Грузии по регби провела первый товарищеский матч с действующими чемпионами мира - командой ЮАР, и уступили 9:40.

Еще за пять минут до конца первого тайма грузинские регбисты вели в счете 9:5, благодаря тем точным штрафным, выполненными Тедо Абжандадзе. Однако хозяева резко усилили давление и занесли две попытки, удачно их реализовав. В результате на перерыв команды ушли при счете 19:9 в пользу чемпионов мира.

К сожалению для поклонников сборной Грузии, после перерыва на поле была только одна команда – «Спрингбокс». Подопечные Левана Маисашвили практически не переходили на чужую половину, а регбисты ЮАР отметились тремя удачными попытками.

Это был первый тест-матч между командами. Вторая игра состоится 9 июля там же в ЮАР.

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Темы:
Новости грузинского регби (201)
Теги:
Сборная Грузии по регби, регби, Грузия

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