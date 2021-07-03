Сборная Италии вышла в полуфинал чемпионата Европы и встретится с Испанией

ТБИЛИСИ, 3 июл – Sputnik. Футболисты сборной Италии нанесли поражение команде Бельгии в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу.
Игра в Мюнхене завершилась со счетом 2:1. Голы в составе сборной Италии забили Николо Барелла (31-я минута) и Лоренцо Инсинье (44), у бельгийцев отличился Ромелу Лукаку (45, с пенальти).
🇮🇹 Italy see off Belgium to book a semi-final date with Spain! 👏👏👏#EURO2020— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 2, 2021
В полуфинале итальянцы сыграют со сборной Испании. Игра состоится 6 июля на лондонском стадионе "Уэмбли".