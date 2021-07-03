Сборная Италии вышла в полуфинал чемпионата Европы и встретится с Испанией

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Регистрация на массовую вакцинацию в Грузии стартует 3 июля Вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта, к этому времени в стране прививки сделал 266 161 человек 163

TBC Research: рост экономики Грузии в 2021 году превысит 10% Туризм в 2021 году восстановится на 40% по сравнению с показателями 2019 года, считают аналитики компании 79