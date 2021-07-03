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Матч сборных Италии и Австрии в рамках Лиги чемпионов 2020

Сборная Италии вышла в полуфинал чемпионата Европы и встретится с Испанией

© REUTERS / CATHERINE IVILL
Спорт
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Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (66)
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Итальянские футболисты победили сборную Бельгии, которая возглавляет мировой рейтинг ФИФА уже несколько лет

ТБИЛИСИ, 3 июл – Sputnik. Футболисты сборной Италии нанесли поражение команде Бельгии в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу.

Игра в Мюнхене завершилась со счетом 2:1. Голы в составе сборной Италии забили Николо Барелла (31-я минута) и Лоренцо Инсинье (44), у бельгийцев отличился Ромелу Лукаку (45, с пенальти).

​В полуфинале итальянцы сыграют со сборной Испании. Игра состоится 6 июля на лондонском стадионе "Уэмбли".

Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (66)
Теги:
Бельгия, Италия, Чемпионат Европы, футбол

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