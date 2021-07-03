Сборная Дании вышла в полуфинал чемпионата Европы по футболу

Сборная Дании вышла в полуфинал крупного турнира (чемпионат мира и Европы), впервые с 1992 года

ТБИЛИСИ, 3 июл – Sputnik. Сборная Дании обыграла в Баку команду Чехии 2:1 и вышла в полуфинал ЕВРО-2020.

Подопечные Каспера Хьюлманда открыли счет уже на пятой минуте. После подачи углового отличился полузащитник дортмундской "Боруссии" Томас Дилэйни.

Датчане удвоили преимущество в концовке второго тайма, после того как Каспер Дольберг замкнул изумительный пас Йоакима Мехле с левого фланга.

Чехи сумели отыграть один мяч сразу же после начала второго тайма. Отличился один из лучших бомбардиров ЕВРО-2020 – Патрик Шик. В оставшееся время сборная Чехии имела несколько отличных возможностей, чтобы сравнять счет, но выше всяких похвал действовал голкипер датчан Каспер Шмейхель.

Сборная Дании вышла в полуфинал крупного турнира (чемпионат мира и Европы), впервые с 1992 года. Тогда датчане стали победителями ЕВРО-1992, обыграв в финале сборную Германии.

В предстоящем полуфинале сборная Дании сыграет с победителем пары Англия-Украина.