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Футбол. ЕВРО 2020. Чехия и Англия

Сборная Англии разгромила Украину и вышла в полуфинал ЕВРО-2020

© REUTERS / NEIL HALL
Спорт
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Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (67)
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В полуфинале, который состоится 7 июля в Лондоне, сборная Англии сыграет с Данией

ТБИЛИСИ, 4 июл – Sputnik. Сборная Англии по футболу обыграла Украину 4:0 и вышла в полуфинал ЕВРО-2020.

Британцы вышли вперед уже на четвертой минуте, после того как Харри Кейн замкнул передачу Рахима Стерлинга. Остальные три мяча родоначальники футбола забили уже после перерыва.

На 46 минуте преимущество Англии удвоил Хари Магуайр, а через несколько минут Кейн оформил дубль. В обоих случаях голевую передачу отдал Люк Шоу. Окончательный счет в матче на 68 минуте установил Джордан Хендерсон.

В полуфинале, который состоится 7 июля в Лондоне, сборная Англии сыграет с Данией. Вторую путевку в финал между собой разыграю сборные Италии и Испании.

Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (67)
Теги:
футбол, Англия, Украина, Чемпионат Европы

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