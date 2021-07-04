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Грузинский борец Диего Чхиквадзе

Золото и два серебра – триумф грузинских борцов на чемпионате Европы

photo: GeoWrestling / FB
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (294)
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Победителем континентального первенства в весовой категории до 63 кг стал Диего Чхиквадзе, который в финале выиграл у азербайджанского борца

ТБИЛИСИ, 4 июл – Sputnik. Грузинские борцы греко-римского стиля завоевали одну золотую и две серебряные медали на чемпионате Европы среди юниоров (U-21), проходящем в эти дни в немецком Дортмунде.

Победителем континентального первенства в весовой категории до 63 кг стал Диего Чхиквадзе. В финале грузинский борец уверенно победил Гурбана Гурбанова из Азербайджана со счетом 8:1.

Грузинские борцы греко-римского стиля
FB/GeoWrestling
Грузинские борцы заняли второе место в командном зачете на ЧЕ среди кадетов

Вице-чемпионами турнира стали Георгий Тохадзе (-55 кг) и Георгий Шпетишвили (-77 кг). Первый уступил россиянину Павлу Белкину (0:8), а у второго не нашлось достойных аргументов против Александрина Гуту из Молдовы (3:8).

Во второй соревновательный день ЧЕ сборная Грузии может завоевать еще четыре медали. За золото поборются Фридон Абуладзе (-60 кг) и Георгий Чхиквадзе (-72 кг), а за бронзовые медали – Лука Очигава (-67 кг) и Лаша Твилдиани (-97 кг).

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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (294)
Теги:
борьба, спорт, Грузия

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