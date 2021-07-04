Молодежная сборная Грузии по регби взяла реванш у сверстников из Уругвая

В четырех тест-матчах младшие "лелос" потерпели три поражения, выиграли один матч и отметились шестью удачными попытками

ТБИЛИСИ, 4 июл – Sputnik. Молодежная сборная Грузии по регби (U-20) обыграла уругвайских сверстников 20:8 в тест-матче и заняла третье место в международном товарищеском турнире в ЮАР.

Грузинские регбисты сумели занести в зачетную зону соперника три попытки. Их авторами стали: Георгий Майсурадзе, Торнике Кахоидзе и Рати Зазадзе.

Таким образом, грузинская "молодежка" сумела взять реванш у Уругвая за поражение 15:20 на групповой стадии турнира.

В четырех тест-матчах младшие "лелос" потерпели три поражения, выиграли один матч и отметились шестью удачными попытками.

Стоит отметить, что там же в ЮАР национальная сборная Грузии готовится ко второму тест-матчу против действующих чемпионов мира. Первая встреча, состоявшаяся 2 июля, завершилась убедительной победой ЮАР со счетом 40:9.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.