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Молодежная сборная Грузии по регби против Уругвая

Молодежная сборная Грузии по регби взяла реванш у сверстников из Уругвая

Georgian Rugby / FB
Спорт
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Темы:
Новости грузинского регби (202)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210704/252207179/Molodezhnaya-sbornaya-Gruzii-po-regbi-vzyala-revansh-u-sverstnikov-iz-Urugvaya.html

В четырех тест-матчах младшие "лелос" потерпели три поражения, выиграли один матч и отметились шестью удачными попытками

ТБИЛИСИ, 4 июл – Sputnik. Молодежная сборная Грузии по регби (U-20) обыграла уругвайских сверстников 20:8 в тест-матче и заняла третье место в международном товарищеском турнире в ЮАР.

Грузинские регбисты сумели занести в зачетную зону соперника три попытки. Их авторами стали: Георгий Майсурадзе, Торнике Кахоидзе и Рати Зазадзе.

Таким образом, грузинская "молодежка" сумела взять реванш у Уругвая за поражение 15:20 на групповой стадии турнира.

В четырех тест-матчах младшие "лелос" потерпели три поражения, выиграли один матч и отметились шестью удачными попытками.

Стоит отметить, что там же в ЮАР национальная сборная Грузии готовится ко второму тест-матчу против действующих чемпионов мира. Первая встреча, состоявшаяся 2 июля, завершилась убедительной победой ЮАР со счетом 40:9.

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Темы:
Новости грузинского регби (202)
Теги:
Сборная Грузии по регби, регби, Грузия

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