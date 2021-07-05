Полузащитник сборной Грузии по футболу продолжит карьеру в Португалии

В составе национальной сборной Грузии Абурджания провел 23 матча, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи

ТБИЛИСИ, 5 июл – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу Георгий Абурджания продолжит свою карьеру в клубе "Жил Висенте", говорится в сообщении португальского клуба.

Срок соглашения между 26-летним Абурджания и "Жил Висенте" рассчитан на два сезона – до лета 2023 года. Финансовая сторона сделки не сообщается.

В португальский клуб Абурджания перешел из испанской "Картахены" на правах свободного агента.

С января 2016 года грузинский полузащитник в основном выступал за клубы испанской "сегунды": "Гимнастик", "Луго", "Овьедо", "Картахена". Еще один сезон Абурджания провел в нидерландском "Твенте", куда был отдан из "Севильи", которой принадлежали права на футболиста.

Что касается "Жил Висенте", то клуб из города Барселуш, выступает в высшем дивизионе чемпионата Португалии. В минувшем сезоне команда заняла 11 место по итогам национального первенства.

В составе национальной сборной Грузии Абурджания провел 23 матча, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

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