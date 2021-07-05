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Борец греко-римского стиля Диего Чхиквадзе

Грузинские борцы выиграли командный зачет на чемпионате Европы

photo: GeoWrestling / FB
Спорт
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210705/252210591/Gruzinskie-bortsy-vyigrali-komandnyy-zachet-na-chempionate-Evropy.html

Благодаря этим результатам сборная Грузии набрала 154 очка и заняла первое место в общекомандном медальном зачете

ТБИЛИСИ, 5 июл – Sputnik. Грузинские борцы греко-римского стиля завоевали три золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль на чемпионате Европы среди юниоров (U-21), завершившемся в немецком Дортмунде.

Опубликовано GeoWrestling - საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია Воскресенье, 4 июля 2021 г.

На высшую ступень пьедестала почета поднялись: Фридон Абуладзе (-60 кг), Диего Чхиквадзе (-63 кг) и Георгий Чхиквадзе (-72 кг). Вице-чемпионами турнира стали Георгий Тохадзе (-55 кг) и Георгий Шпетишвили (-77 кг). Бронзовую медаль завоевал Лука Очигава (-67 кг).

Благодаря этим результатам сборная Грузии набрала 154 очка и заняла первое место в общекомандном медальном зачете, опередив сборные России (118) и Турции (100).

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