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Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин

Грузинский сумоист стартовал с поражения на июльском турнире

photo: Caucasus University / FB
Спорт
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Sputnik Грузия
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Во второй день турнира Тотиносин встретится с 13 маэгасирой Востока – Тиёмару. Нагоя басё продлится до 18 июля

ТБИЛИСИ, 5 июл – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, стартовал с поражения на июльском турнире в городе Нагоя.

В первом поединке Тотиносин, находящийся в ранге 12 маэгасиры Востока, не выдержал теснения Котоновака (11 маэгасира Запада), пропустив соперника в мородзаси.

Во второй день турнира Тотиносин встретится с 13 маэгасирой Востока – Тиёмару. Это будет седьмое очное противостояние соперников, в котором уверенно лидирует грузинский спортсмен 5:1.

Нагоя басё продлится до 18 июля.

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