Грузия завоевала еще три лицензии на Олимпийские игры в Токио

На Олимпиаде в Токио, которая пройдет с 23 июля по 8 августа, сборная Грузии будет представлена 35 атлетами в десяти видах спорта

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Олимпийская сборная Грузии завоевала еще три лицензии на Игры в Токио. В столицу Японии поедут легкоатлеты Софико Шатиришвили (толкание ядра), Беник Абрамян (толкание ядра) и Бачана Хорава (прыжки в длину).

Таким образом, на Олимпиаде в Токио сборная Грузии будет представлена 35 атлетами в 10 видах спорта: борьба, дзюдо, тяжелая атлетика, легкая атлетика, фехтование, плавание, теннис, бокс, каратэ и стрельба из пистолета.

Стоит отметить, что для Бачаны Хорова Игры в Токио станут вторыми в карьере. Пять лет назад в Рио-де-Жанейро Хорава также был в составе олимпийской команды.

XXXII Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.

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