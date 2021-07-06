10:19 06 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7440
  • 100 RUB4.2975
  • USD3.1518
Поиск
Оксана Калашникова

Грузия осталась без представителей на Уимблдоне

Photo: courtesy of Oxana Kalashnikova
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Грузинские теннисисты на международных турнирах (122)
15 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/06/252221613.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210706/252221616/Gruziya-ostalas-bez-predstaviteley-na-Uimbldone.html

В 1/16 финала российско-грузинский дуэт уступил чешскому тандему Мария Боузкова - Луция Градецкая в двух сетах

ТБИЛИСИ, 6 июл – Sputnik. Теннисистка из Грузии Оксана Калашникова в паре с россиянкой Варварой Грачевой завершила свое выступление на уимблдонском турнире.

В 1/16 финала российско-грузинский дуэт уступил чешскому тандему Мария Боузкова - Луция Градецкая в двух сетах – 1:6, 3:6. Матч продолжался всего 50 минут.

Теннисист Николоз Басилашвили
© AFP / WILLIAM WEST
Грузинский теннисист улучшил свои позиции в рейтинге АТР

Стоит отметить, что на подаче соперниц Калашникова-Грачева сумели взять всего восемь (!) очков. Во втором сете Боузкова-Градецкая четыре гейма подряд выиграли под ноль.

Таким образом, на нынешнем Уимблдоне Грузия осталась без своих представителей. Помимо Калашниковой в турнире принимал участие сильнейший теннисист страны Николоз Басилашвили, который в первом же круге уступил британцу Энди Маррею в четырех сетах – 4:6, 3:6, 7:5, 3:6.

Уимблдонский турнир продлится до 11 июля. Общий призовой фонд соревнований составляет чуть больше 17 миллионов фунтов стерлингов, а действующим победителем среди мужчин является серб Новак Джокович.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Грузинские теннисисты на международных турнирах (122)
Теги:
Оксана Калашникова, Уимблдон, теннис, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Владимир Меньшов с супругой Верой Алентовой на церемонии закладки именной плиты режиссера на Аллее звезд кино в Москве
Уход мастера: умер автор фильма "Москва слезам не верит" Владимир Меньшов
Разъяренные противники ЛГБТ в Тбилиси напали на операторов
Разъяренные противники ЛГБТ в Тбилиси напали на операторов - видео
Как спастись от сильной жары
Как спастись от сильной жары
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться