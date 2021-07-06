Грузия осталась без представителей на Уимблдоне

В 1/16 финала российско-грузинский дуэт уступил чешскому тандему Мария Боузкова - Луция Градецкая в двух сетах

ТБИЛИСИ, 6 июл – Sputnik. Теннисистка из Грузии Оксана Калашникова в паре с россиянкой Варварой Грачевой завершила свое выступление на уимблдонском турнире.

В 1/16 финала российско-грузинский дуэт уступил чешскому тандему Мария Боузкова - Луция Градецкая в двух сетах – 1:6, 3:6. Матч продолжался всего 50 минут.

Стоит отметить, что на подаче соперниц Калашникова-Грачева сумели взять всего восемь (!) очков. Во втором сете Боузкова-Градецкая четыре гейма подряд выиграли под ноль.

Таким образом, на нынешнем Уимблдоне Грузия осталась без своих представителей. Помимо Калашниковой в турнире принимал участие сильнейший теннисист страны Николоз Басилашвили, который в первом же круге уступил британцу Энди Маррею в четырех сетах – 4:6, 3:6, 7:5, 3:6.

Уимблдонский турнир продлится до 11 июля. Общий призовой фонд соревнований составляет чуть больше 17 миллионов фунтов стерлингов, а действующим победителем среди мужчин является серб Новак Джокович.

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