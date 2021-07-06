"Динамо" Тбилиси – "Нефтчи": прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

"Динамовцы" Тбилиси в очередной раз попробуют свои силы в квалификации Лиги чемпионов УЕФА. В прошлом сезоне самый титулованный клуб Грузии оступился в первом же раунде, уступив албанской "Тиране" 0:2. На этот раз "Динамо" сыграет с соседями по региону – бакинским "Нефтчи".

Чемпионат Грузии по футболу в самом разгаре. Сыгран XXI тур, после которых "динамовцы" набрали 41 очко и занимают второе место в турнирной таблице. Отставание от "Динамо" Батуми составляет два балла.

Если посмотреть на последние 10 матчей подопечных Кахи Цхададзе, то показатели будут достаточно рваными – пять побед, при четырех поражениях и одной ничьей. При этом "динамовцы" сумели отличиться в восьми встречах, а свои ворота сохранили на замке в пяти играх.

Стоит также обратить внимание на тот факт, что в шести встречах с участием "Динамо" было забито два или три гола.

Что касается "Нефтчи", то бакинский клуб наконец-то прервал гегемонию "Карабаха" и спустя восемь лет вернулся в Лигу чемпионов УЕФА.

В отличие от Грузии, чемпионат Азербайджана еще не стартовал, и "Нефтчи" вынужден довольствоваться тест-матчами. В последнюю декаду июня команда Самира Аббасова провела три товарищеских встречи: сыграла вничью с "Олимпией" из Словении (1:1), проиграла словенскому же "Домжале" (1:2) и обыграла московский "Спартак" (2:1).

Как мы видим, во всех встречах соперники обменялись забитыми голами, при этом в каждом из матчей прошла ставка два-три гола.

Думаю, в предстоящей игре у "Динамо" есть преимущество не только домашнего стадиона, но и функциональное. "Нефтчи" еще только предстоит входить в сезон, тогда как в Грузии он в самом разгаре. Как мне кажется, хозяева выиграют первую встречу, а в матче будет забито два или три гола.

Ставка: в матче будет забито два или три гола за 1,95.

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