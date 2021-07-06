21:11 06 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7440
  • 100 RUB4.2975
  • USD3.1518
Поиск
Футбольный клуб Динамо Тбилиси

"Динамо" Тбилиси – "Нефтчи": прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

photo: FC Dinamo Tbilisi / FB
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1103)
53 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/06/252232471.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210706/252232505/Dinamo-Tbilisi--Neftchi-prognoz-na-match-Ligi-chempionov-UEFA.html

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия дает прогноз на предстоящий матч квалификационного этапа Лиги чемпионов между клубами "Динамо" Тбилиси и "Нефчи" Баку

"Динамовцы" Тбилиси в очередной раз попробуют свои силы в квалификации Лиги чемпионов УЕФА. В прошлом сезоне самый титулованный клуб Грузии оступился в первом же раунде, уступив албанской "Тиране" 0:2. На этот раз "Динамо" сыграет с соседями по региону – бакинским "Нефтчи".

Чемпионат Грузии по футболу в самом разгаре. Сыгран XXI тур, после которых "динамовцы" набрали 41 очко и занимают второе место в турнирной таблице. Отставание от "Динамо" Батуми составляет два балла.

ФК Динамо Тбилиси
photo: courtesy of FC DINAMO TBILISI / FB
"Динамо" Тбилиси сыграет с бакинским "Нефтчи" в Лиге чемпионов УЕФА

Если посмотреть на последние 10 матчей подопечных Кахи Цхададзе, то показатели будут достаточно рваными – пять побед, при четырех поражениях и одной ничьей. При этом "динамовцы" сумели отличиться в восьми встречах, а свои ворота сохранили на замке в пяти играх.

Стоит также обратить внимание на тот факт, что в шести встречах с участием "Динамо" было забито два или три гола.

Что касается "Нефтчи", то бакинский клуб наконец-то прервал гегемонию "Карабаха" и спустя восемь лет вернулся в Лигу чемпионов УЕФА.

Новый футбольный стадион в Батуми международного класса
© Sputnik / Seyran Baroyan
Клубы из Грузии узнали своих соперников в Лиге конференций УЕФА

В отличие от Грузии, чемпионат Азербайджана еще не стартовал, и "Нефтчи" вынужден довольствоваться тест-матчами. В последнюю декаду июня команда Самира Аббасова провела три товарищеских встречи: сыграла вничью с "Олимпией" из Словении (1:1), проиграла словенскому же "Домжале" (1:2) и обыграла московский "Спартак" (2:1).

Как мы видим, во всех встречах соперники обменялись забитыми голами, при этом в каждом из матчей прошла ставка два-три гола.

Думаю, в предстоящей игре у "Динамо" есть преимущество не только домашнего стадиона, но и функциональное. "Нефтчи" еще только предстоит входить в сезон, тогда как в Грузии он в самом разгаре. Как мне кажется, хозяева выиграют первую встречу, а в матче будет забито два или три гола.

Ставка: в матче будет забито два или три гола за 1,95.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1103)
Теги:
Лига чемпионов УЕФА, ФК "Динамо" Тбилиси, прогноз на футбольный матч, футбол, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Владимир Меньшов с супругой Верой Алентовой на церемонии закладки именной плиты режиссера на Аллее звезд кино в Москве
Уход мастера: умер автор фильма "Москва слезам не верит" Владимир Меньшов
ФСБ предотвратила теракты, которые готовили боевики ИГ* - эксклюзивные кадры спецоперации
ФСБ предотвратила теракты, которые готовили боевики ИГ* - эксклюзивные кадры спецоперации
Как спастись от сильной жары
Как спастись от сильной жары
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться